Không nhận ra sao nhí một thời của Trò Chơi Vương Quyền, 19 tuổi đã có công ty riêng

Ra mắt từ năm 2011, Trò Chơi Vương Quyền (Game of Thrones) đã trở thành một trong những loạt phim đình đám, kinh điển nhất của màn ảnh nhỏ Hollywood đương đại. Từ cách xây dựng thế giới, cốt truyện, văn hóa đến diễn xuất, Trò Chơi Vương Quyền đều khiến cả thế giới phải nức nở theo. Đặc biệt trong mùa cuối cùng, hành trình phát triển của nhân vật Arya Stark (do sao nhí Maisie Williams thủ vai) đã khiến ai nấy thán phục, khi cô là người ra đòn kết liễu tên phản diện Dạ Đế.

Vậy sau nhiều năm kể từ khi Trò Chơi Vương Quyền khép lại, Maisie Williams đã thay đổi ngoạn mục thế nào?

Trong Trò Chơi Vương Quyền, Maisie Williams vào vai cô con gái gan dạ nhà Stark, phải rũ bỏ lớp vỏ bọc ngây thơ, nhút nhát để trở thành nữ chiến binh trẻ, lên đường báo thù cho gia đình mình. Diễn xuất của Maisie Williams luôn được khen ngợi khi cô thể hiện tròn trịa vai Arya, sau đó có màn tỏa sáng riêng xứng đáng ở phần cuối.

Maisie Williams trưởng thành cùng vai Arya trong Trò Chơi Vương Quyền

Sau khi gắn bó suốt 8 năm với Trò Chơi Vương Quyền, Maisie Williams đã có cho mình sự nghiệp riêng đầy vững vàng, tự tin bước qua tuổi đôi mươi. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim như Doctor Who, iBoy, The New Mutants của Marvel,... song lại không có danh tiếng bùng nổ như trước. Tuy nhiên riêng bộ phim iBoy đã dẫn lối Maisie Williams đến một cơ hội khác.

Những vai về sau của Maisie Williams không thành công như trước

Năm 2016, cô cùng hai đồng nghiệp trong phim iBoy thành lập công ty có tên Daisy Chain Productions chuyên sản xuất phim ngắn tại Anh Quốc. Cho đến nay công ty vẫn đang hoạt động vô cùng thành công, thường xuyên cho ra mắt nhiều sản phẩm phim ngắn chất lượng. Có công ty riêng ở tuổi 19 vẫn chưa đủ đối với sao nhí quả cảm năm nào của Trò Chơi Vương Quyền.

Năm 2018, cô bắt tay thực hiện một app riêng dành cho điện thoại, một trang mạng xã hội tên Maisie nhằm tạo điều kiện cho những ai làm trong ngành nghệ thuật và sáng tạo có thể kết nối, hỗ trợ lẫn nhau.

Ở mảng kinh doanh, Maisie Wiiliams vô cùng thành công

Ở tuổi 25 hiện tại, Maisie Williams là một trong những diễn viên thuộc lứa 97 có sự nghiệp vẻ vang, truyền cảm hứng bậc nhất Hollywood. Không chỉ nổi bật về diễn xuất, kinh doanh mà "Arya Stark" còn ghi dấu ấn độc đáo ở mảng thời trang nhờ phong cách táo bạo, khác xưa hoàn toàn. Ngoài ra cô cũng chăm hoạt động thiện nguyện, là đại sứ của những tổ chức bảo vệ động vật.

Nhan sắc thay đổi mới lạ của Maisie Williams ở tuổi 25

