Không nhận ra "mỹ nam tình đầu" phim Hàn một thời ở tuổi 52: Nhan sắc tụt dốc, sự nghiệp tan tành vì bê bối

Với các khán giả trẻ, Ahn Jae Wook có lẽ là một cái tên tương đối xa lạ. Thực tế, anh từng là chàng lãng tử nổi đình đám thập niên 90 và những năm đầu 2000 của Hàn Quốc. Giữa thời điểm khi làn sóng Hallyu nở rộ tại nhiều quốc gia châu Á, sự nghiệp của tài tử họ Ahn cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái thời ấy bởi sức hút đến từ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đầy cảm xúc và hơn hết là lối diễn xuất vô cùng tuyệt vời.



Nhan sắc ngày trẻ của Ahn Jae Woo - Nguồn ảnh: Hancinema

Nguồn ảnh: Hancinema

Trong thời điểm hoàng kim của sự nghiệp, nhất là từ năm 1997 trở đi, Ahn Jae Wook nổi tiếng cả châu Á với tựa phim đình đám như Ước Mơ Của Một Ngôi Sao. Bộ phim ghi nhận mức rating lên tới 40%, đưa Ahn Jae Wook vươn tầm sao hạng A. Không chỉ cực kỳ đắt show, được các nhà sản xuất săn đón nhiệt tình, Ahn Jae Wook còn nổi tới độ thời trang và kiểu tóc của anh trong phim trở thành xu hướng một thời. Đáng tiếc sau cơn sốt này, Ahn Jae Wook lại gặp khó khăn trong việc vượt qua cái bóng của chính mình. Hoa Hướng Dương, Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi,... vẫn rất hay, rất ấn tượng nhưng lại không thành công như Ước Mơ Của Một Ngôi Sao.

Nguồn ảnh: Hancinema

Dù không thành công như những năm đầu sự nghiệp nhưng Ahn Jae Wook vẫn có chỗ đứng nhất định trong nghề. Phải tới năm 2009, sự nghiệp của tài tử họ Ahn mới thực sự điêu đứng khi anh bị chẩn đoán có khối u và phải dừng mọi công việc. Bốn năm sau đó, anh lại phải đối diện cửa tử khi mắc bệnh hen. Kết quả, anh phải tiếp tục dừng công việc và tiêu tốn đến 8 tỷ đồng đã chữa bệnh.

Sau khi chữa bệnh, Ahn Jae Wook nỗ lực trở lại màn ảnh nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Anh vướng vụ scandal lái xe trong tình trạng say rượu và bị phạt, kết quả hình tượng mẫu mực của tình đầu trong mơ một thời đã sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, anh vẫn cố gắng làm nghề, gần đây nhất còn có vai chính trong bộ phim The Empire. Ở tuổi 52, tuy vẫn khá trẻ so với tuổi thật nhưng anh xuống sắc trông thấy. Nếu không nói, khán giả khó lòng có thể nhận ra mỹ nam nức tiếng một thời.

Nam tài tử với vai chính ở The Empire - Nguồn ảnh: Hancinema

Nhan sắc tuổi 52 của Ahn Jae Wook - Nguồn ảnh: Hancinema

Tổng hợp