Không nhận ra mỹ nam Harry Potter đình đám một thời, xuống sắc khó tin khiến ai cũng tiếc nuối

Stanislav Yanevski là diễn viên người Bulgaria được nhiều người biết đến với vai Viktor Krum xuất hiện trong tập Harry Potter and the Goblet of Fire (2005). Anh nhận nhiều lời khen khi hóa thân một học sinh ưu tú của trường Durmstrang, đồng thời là tầm thủ gia của đội Quidditch Bulgaria.

Stanislav Yanevski và Emma Watson trong Harry Potter and the Goblet of Fire.

Khi xuất hiện tại trường Hogwarts trong giải đấu Tam Pháp Thuật, nhân vật này nhanh chóng lấy được cảm tình từ các nữ sinh nhờ vẻ ngoài đầy điển trai và nam tính. Viktor Krum cũng là người mời được Hermione (Emma Watson đóng) dự buổi dạ hội giao lưu giữa các trường, dẫn đến mâu thuẫn giữa cô với cậu bạn thân Ron Weasley (Rupert Grint) sau đó.



Để dành được vai diễn này, Stanislav Yanevski từng phải vượt qua hơn 3.000 ứng viên đến casting. Thành công của bộ phim giúp nam diễn viên thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, theo HK01, nam thần này mới đây khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng với diện mạo ở tuổi 38 của mình. Không còn là chàng phùy thủy mạnh mẽ và lịch thiệp, Stanislav Yanevski bị nhận xét xuống sắc và không còn phong độ như xưa.

Stanislav Yanevski vẫn thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội.

Được biết, sau Harry Potter, Stanislav Yanevski tiếp tục theo đuổi giấc mơ diễn xuất nhưng không có thêm dự án gây tiếng vang. Hầu hết các vai diễn sau này của anh đều là các nhân vật phụ, không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, Yanevski vẫn được nhiều người hâm mộ Harry Potter quan tâm, theo dõi trên mạng xã hội với hơn 200.000 lượt follower ở trang Instagram cá nhân.