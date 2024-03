Không ngờ phim Hàn siêu "rác" này vẫn cố chấp ra thêm mùa mới, khán giả phải "cất não" đi mới xem được?

Mới đây, những hình ảnh mới của "Cuộc chiến sinh tồn" mùa 2 đã được SBS tung ra. Theo đó, khán giả được thấy những biểu cảm đối lập của nhân vật Geum Ra Hee do Hwang Jung Eum thủ vai. Trong số đó, có một phân cảnh Geum Ra Hee thể hiện nét mặt buồn bã, đau lòng.

Bên cạnh đó, khán giả còn được thấy tạo hình cùng thần thái của Lee Joon, người đảm nhận vai nam chính Min Do Hyuk. Ở mùa đầu, Min Do Hyuk từng là một gã lưu manh, bắt tay với Matthew Lee hòng trả mối thù mất người thân nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của trùm phản diện. Anh ta may mắn thoát chết và quyết tâm bắt những kẻ từng hãm hại, phản bội mình phải trả giá.

Cho những ai chưa biết, mùa đầu của "Cuộc chiến sinh tồn" ra mắt hồi năm ngoái, đạt rating 6,2% và lượng khán giả trung bình mỗi tập đạt 1,133 triệu người. Tại Việt Nam, bộ phim thu hút khá nhiều sự chú ý, được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều đánh giá tiêu cực về sự vô lý của nội dung phim, thậm chí có người còn gọi đây là "rác phẩm".

Trailer phim "Cuộc chiến sinh tồn 2".

Về nội dung của "Cuộc chiến sinh tồn", câu chuyện phim bắt đầu bằng cái chết thương tâm, đau đớn của một nữ sinh. Cô ấy bị giết bởi một kẻ tâm thần biến thái, cùng với đó là sự "tiếp tay" từ những kẻ xấu xa, vì ham muốn và dục vọng của bản thân mà sẵn sàng hại người khác. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc chiến không khoạn nhượng, cùng với đó là việc những bí mật, âm mưu khó lường từng bước được hé lộ.



Mùa 2 của "Cuộc chiến sinh tồn" sẽ lên sóng kể từ ngày 23/3 trên SBS.