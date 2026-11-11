Không nằm dưới biển, Việt Nam có "tàu ngầm" giữa sườn núi, bên trong là nhà hàng 150 chỗ, mở cửa năm 2026

Vì sao một "tàu ngầm" lại xuất hiện giữa sườn núi thay vì nằm dưới mặt biển?

Một tàu ngầm đang gây chú ý bởi vị trí xuất hiện hoàn toàn trái ngược với những gì nhiều người hình dung. Không nằm dưới nước hay neo tại bến cảng, công trình có hình dáng một chiếc tàu khổng lồ lại được đặt giữa cây cối và núi đá.

Nhưng lớp vỏ đặc biệt mới chỉ là phần đầu của câu chuyện. Khi bước vào bên trong, du khách sẽ bắt gặp một không gian có công năng hoàn toàn khác, trong khi xung quanh còn là cả một quần thể rộng gần 17 ha với suối tự nhiên, đá núi và nhiều tác phẩm điêu khắc.

Địa điểm được nhắc tới là Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression, thuộc xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa, chính thức phục vụ du khách từ ngày 5/2/2026.

Công trình tàu ngầm nằm giữa không gian núi rừng tạo hiệu ứng thị giác khác lạ tại Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

"Tàu ngầm" giữa sườn núi có gì đặc biệt?

Nếu Nha Trang từ lâu gắn với biển xanh, đảo và những hoạt động dưới nước, điểm đến mới này lại lựa chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression được xây dựng dựa trên địa hình tự nhiên của khu vực núi đá và suối Lùn. Các khu chức năng được bố trí men theo địa hình thay vì san phẳng toàn bộ mặt bằng để xây dựng.

Điểm dễ khiến du khách dừng lại nhất là công trình mô phỏng tàu ngầm xuất hiện giữa sườn núi. Với cây xanh và đá núi bao quanh, hình ảnh một chiếc tàu vốn thường gắn với đáy biển lại nằm trên cao tạo nên sự đối lập khá hiếm gặp.

Điều bất ngờ còn nằm phía bên trong.

Bên trong lòng tàu ngầm là sảnh nhà hàng có sức chứa khoảng 150 khách, kết hợp không gian ẩm thực và trưng bày. (Ảnh: FNB)

Không gian trong lòng tàu ngầm được bố trí thành một nhà hàng có sức chứa khoảng 150 khách. Tại đây còn có khu vực trưng bày các mô hình liên quan đến nhiều loại rượu trên thế giới, trong đó rượu cần truyền thống của Việt Nam được giới thiệu như một nét văn hóa bản địa.

Như vậy, công trình không chỉ được tạo ra để du khách đứng bên ngoài chụp ảnh mà còn có chức năng phục vụ trải nghiệm và ẩm thực.

Toàn bộ khu du lịch rộng gần 17 ha được hình thành qua nhiều năm dưới sự thực hiện của nghệ nhân Trịnh Bá Dũng cùng các cộng sự. Một trong những định hướng của dự án là tận dụng địa hình có sẵn, đưa đá, dòng suối và cây cối trở thành một phần của không gian tham quan.

Không chỉ có chiếc tàu khổng lồ

Nếu chỉ đến để chụp ảnh với tàu ngầm rồi rời đi, du khách có thể bỏ qua khá nhiều khu vực khác của Nha Trang Impression.

Không gian tham quan được bố trí dọc theo địa hình tự nhiên, gồm khu vực ven suối với những tác phẩm sắp đặt và điêu khắc đá, không gian tâm linh, phố đi bộ cùng khu mô phỏng tàu ngầm và tàu chiến.

Các khu vực được nối với nhau bằng những lối đi men theo sườn núi và dòng suối, vì vậy trải nghiệm tại đây khác khá nhiều so với một công viên giải trí thông thường.

Khu du lịch được xây dựng trên diện tích gần 17 ha, tận dụng địa hình tự nhiên của suối Lùn và khu vực núi đá xung quanh. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Trên hành trình, du khách còn có thể bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của Khánh Hòa được tái hiện bằng nghệ thuật điêu khắc. Một số công trình nổi tiếng như Thành cổ Diên Khánh, Tháp Bà Ponagar hay chùa Long Sơn được đưa vào không gian theo cách cách điệu thay vì sao chép nguyên mẫu.

Điểm đáng chú ý là nhịp tham quan tương đối chậm. Khách có thể đi bộ dọc sườn núi, quan sát những tác phẩm bằng đá, dừng lại bên suối hoặc tìm một vị trí cao để nhìn ra cảnh quan xung quanh.

Đây cũng là trải nghiệm khá khác biệt so với hình ảnh biển đảo vốn thường xuất hiện đầu tiên khi nhắc tới du lịch Nha Trang.

Nên đến Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang khi nào?

Khu du lịch nằm tại xã Suối Dầu, không quá xa khu vực trung tâm Nha Trang. Vì vậy, du khách có thể dành khoảng nửa ngày cho điểm đến này thay vì phải bố trí riêng cả ngày.

Thời tiết là yếu tố nên cân nhắc trước chuyến đi. Nha Trang có mùa mưa tập trung chủ yếu vào những tháng cuối năm, trong khi khoảng đầu năm đến mùa hè thường thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Du khách đến đây không chỉ tham quan tàu ngầm mà còn có thể khám phá các tác phẩm điêu khắc, lối đi ven suối và không gian văn hóa được tái hiện giữa núi rừng. (Ảnh: Tripadvisor)

Do hành trình tham quan có nhiều đoạn đi bộ ngoài trời và men theo địa hình tự nhiên, du khách đi vào thời gian có mưa nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi xuất phát.

Một đôi giày thể thao hoặc giày có độ bám tốt sẽ phù hợp hơn các loại dép trơn, đặc biệt với người muốn đi hết các khu vực dọc sườn núi và ven suối.

Nếu ưu tiên chụp ảnh, đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều thường cho ánh sáng dễ chịu hơn giữa trưa. Tuy nhiên, du khách nên kiểm tra lại giờ mở cửa thực tế trước ngày đi bởi thời gian hoạt động có thể thay đổi theo mùa hoặc tình hình vận hành.

Đi thế nào, nên dành bao lâu và kết hợp tham quan ở đâu?

Du khách đang lưu trú tại trung tâm Nha Trang có thể tới Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang bằng ôtô, taxi, xe công nghệ hoặc xe máy.

Với người từ Hà Nội hoặc TP.HCM, phương án phổ biến là bay tới sân bay quốc tế Cam Ranh rồi di chuyển về Nha Trang. Thành phố cũng có ga đường sắt nên phù hợp với những người muốn kết hợp tàu hỏa trong hành trình.

Tháp Bà Ponagar là một trong những công trình Chăm nổi tiếng của Nha Trang và cũng là hình tượng văn hóa được tái hiện tại khu du lịch. (Ảnh: Wiki)

Nếu chỉ tham quan và chụp ảnh, khoảng nửa ngày là tương đối phù hợp. Khách muốn dành thêm thời gian trải nghiệm không gian, ăn uống hoặc đi hết các khu vực có thể bố trí lịch trình thoải mái hơn.

Với chuyến đi Nha Trang từ 2-3 ngày, du khách có thể dành nửa ngày cho Nha Trang Impression, sau đó ghép với những điểm tham quan văn hóa trong thành phố.

Tháp Bà Ponagar là một trong những công trình kiến trúc Chăm nổi tiếng nhất Nha Trang. Trong khi đó, chùa Long Sơn được nhiều du khách biết tới với tượng Phật lớn trên đồi và không gian nhìn xuống thành phố.

Một ngày khác có thể dành cho biển và đảo, với các hoạt động như tham quan vịnh, khám phá đảo nhỏ, lặn biển hoặc nghỉ ngơi tại những bãi biển của Nha Trang.

Lặn biển là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Nha Trang, đặc biệt tại các khu vực có rạn san hô và làn nước trong quanh vịnh. (Ảnh: VinWonders)

Về ăn uống, hải sản vẫn là lựa chọn dễ kết hợp trong hành trình. Du khách không nhất thiết phải cố ghép quá nhiều điểm trong cùng một ngày, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi bởi khu tàu ngầm có khá nhiều thời gian đi bộ.

Trước khi đến, khách nên kiểm tra lại giá vé, giờ mở cửa, tình trạng hoạt động của nhà hàng và các khu trải nghiệm trên kênh thông tin của điểm đến hoặc nguồn du lịch địa phương. Đây là khu du lịch mới mở trong năm 2026 nên một số thông tin vận hành có thể tiếp tục được điều chỉnh.

Không cần xuống đáy biển, du khách vẫn có thể bắt gặp một tàu ngầm nằm giữa sườn núi, bước vào nhà hàng ngay trong lòng tàu rồi tiếp tục hành trình giữa dòng suối, đá núi và những công trình điêu khắc. Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression vì thế mang đến thêm một lựa chọn cho những người muốn khám phá một Nha Trang khác với hình ảnh biển đảo quen thuộc.

Theo Báo Tin tức, Báo Nhân Dân, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam