Không mua vàng thì làm gì trong ngày vía Thần Tài để rước lộc vào nhà, may mắn cả năm Quý Mão?

Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài là một trong những dịp quan trọng để cúng tạ ơn Thần Tài trong năm cũ và cầu tài lộc, sung túc và may mắn cho năm mới.

Theo quan niệm dân gian, người dân không chỉ mua vàng mà còn có thể mua nhiều vật phẩm khác vào ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Mua gì trong ngày vía Thần tài để thêm tài lộc?

Vật phẩm phong thủy

Ngoài vàng, vật phẩm phong thủy là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người kinh doanh, dân văn phòng để đặt tại bàn làm việc, cửa hàng. Từ trang sức phong thủy như nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền đến vật phẩm có kích thước lớn hơn như cóc 3 chân ngậm tiền vàng, tỳ hưu, cây tài lộc… đều được mọi người ưa chuộng để cầu công việc thuận lợi, tài lộc buôn bán sung túc.

Để bày tỏ lòng thành kính với Thần Tài, bạn có thể chưng lên bàn thờ một số vật phẩm như gạo Thần Tài, túi tiền kim bảo, tượng Phật di lặc,... đều là những vật cầu may được Thần Tài ưa thích.

Mua bạc

Người xưa có câu “Được bạc thì sang”, nghĩa là nhặt được bạc báo hiệu sự may mắn nên mọi người có thể tham khảo việc mua bạc thay vàng trong ngày vía Thần Tài. Nhiều chuyên gia phong thủy chia sẻ người dân có thể mua 1 nén bạc, 1 đồng tiền bạc để cầu may mắn. Bạc tuy có giá trị không cao bằng vàng, nhưng đây vẫn là một kim loại quý thường biểu tượng cho tiền tài và của cải.

Không quan trọng bạn mua bao nhiêu vàng hay bạc mà điều đáng chú ý nhất vẫn là niềm tin và sự thành tâm, tùy vào điều kiện của mỗi người mà mua các vật phẩm, không nên vay mượn để mua.

Đồ mạ vàng

Ngoài vàng miếng, trang sức vàng, người dân còn có thể mua những mẫu trang sức, đồ trang trí nhà có màu vàng, mạ vàng bắt mắt và thời trang để lấy "vía" của Thần Tài. Với những người có kinh tế eo hẹp, họ có thể chọn những bao lì xì Thần Tài mạ vàng 24k, lá bồ đề mạ vàng để để trong ví, trong ốp điện thoại với mức giá không hề đắt đỏ. Tuy vậy, khi mua đồ mạ vàng bạn cũng cần chọn nơi uy tín để tránh mua phải đồ giả với giá trên trời.

Mèo Thần Tài

Vì năm nay là năm Quý Mão, năm của những chú mèo vàng nên nhiều người, đặc biệt là dân kinh doanh, buôn bán đã lựa chọn mua mèo Thần Tài để trưng bày tại cửa hàng, công ty. So với những vật phẩm kể trên, mèo Thần Tài có đa dạng mẫu mã và giá cũng “mềm” hơn.

Những chú mèo giơ tay trái được xem là tượng trưng cho tài lộc. Mèo Thần Tài giúp thu nạp tài khí, gọi mời tiền bạc nhanh chóng "gõ cửa". Đối với những người làm việc văn phòng thì sẽ trợ giúp vận trình sự nghiệp thuận lợi, sớm đạt được ước mong.

Vị trí đặt mèo Thần Tài cũng nên được lưu ý. Tại nơi làm việc, nên đặt Mèo Thần Tài trên bàn làm việc hoặc bàn tiếp khách, quay mặt ra cửa chính hoặc cửa sổ. Nơi đặt Mèo Thần Tài cần sạch sẽ, thoáng đãng. Tại các cửa hàng, địa điểm buôn bán, nên đặt mèo ở vị trí không có vật cản, hướng mèo quay về cửa mà khách hàng thường xuyên ra vào.

Làm gì trong ngày vía Thần tài để cầu may mắn?

Lau dọn bàn thờ: Bàn thờ được xem là nơi rất linh thiêng trong mỗi gia đình. Bàn thờ Thần Tài là nơi để gia đình thắp hương bái thỉnh tới Thần Tài. Vậy nên việc làm sạch bàn thờ thể hiện sự thành tâm của gia chủ với vị thần đem đến tài lộc.

Những người cẩn thận trước ngày mùng 10 tháng Giêng thường lau bàn thờ, lau tượng ông thần Tài và ông Thổ địa bằng nước thơm, nước có ngâm hoa tươi hoặc rượu trắng để tẩy bụi.

Cúng Thần Tài: Để kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt cả năm, người kinh doanh chuẩn bị mâm lễ cúng thần Tài chu đáo, tùy theo tập tục của từng địa phương. Quan trọng nhất là bạn cần lưu ý không nên dùng hoa, quả giả mà phải chọn hoa quả tươi, có màu sắc rực rỡ; trang phục khi cúng sạch sẽ, gọn gàng.

Gửi tiết kiệm ngân hàng: Gửi tiền tiết kiệm là phương án được nhiều người ưa chuộng nếu không mua vàng trong ngày Thần Tài vì gửi tiền vào ngân hàng mang ý nghĩa hy vọng một năm mới tiền tài sinh sôi, “tiền đẻ ra tiền”.

(Tổng hợp)

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm