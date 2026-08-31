Không khoan tường, không cần mua thêm tivi: Món đồ chưa đến 2 triệu giúp chiếc tivi đi khắp nhà

Thay vì gắn tivi cố định lên tường, có một giải pháp tiện lợi, thú vị hơn dành cho các gia đình.

Trong nhiều gia đình, tivi thường được đặt cố định ở một vị trí, hoặc treo trên tường, hoặc đặt trên kệ trong phòng khách, phòng ngủ. Cách làm này khá quen thuộc nhưng lại có không ít bất tiện. Nếu treo tường, gia chủ phải khoan, đục để bắt vít, dễ ảnh hưởng đến bề mặt tường và khó thay đổi vị trí sau này, nhất là với nhà thuê, căn hộ chung cư hoặc nhà mới sửa.

Chiếc tivi là món đồ điện tử không thể thiếu trong các gia đình. (Ảnh minh họa)

Còn nếu đặt tivi cố định trên kệ, thiết bị này gần như chỉ dùng được trong một không gian nhất định. Muốn xem ở phòng ngủ, phòng bếp hay khu vực khác lại không tiện, thậm chí phải mua thêm tivi riêng. Với những căn hộ nhỏ, điều này vừa tốn kém vừa chiếm diện tích.

Thế nhưng, Phụng (chủ kênh TikTok @hphung_99) - một cô nàng chuyên review các món đồ trong gia đình, lại có một giải pháp rất thú vị: Sử dụng giá để tivi di động. Thay vì gắn tivi cố định lên tường hay đặt chết một chỗ trên kệ, cô lắp tivi lên một chiếc kệ đứng có thể di chuyển dễ dàng trong nhà.

Điểm tiện nhất của món đồ này nằm ở phần bánh xe bên dưới. Khi muốn xem tivi ở phòng khách, cô chỉ cần đẩy kệ ra phòng khách. Khi muốn nằm thư giãn trong phòng ngủ, cô có thể nhẹ nhàng di chuyển cả tivi vào phòng. Ngay cả lúc nấu ăn trong bếp, nếu muốn xem phim, nghe nhạc hay theo dõi một chương trình nào đó, chiếc kệ này cũng có thể được đẩy sang rất gọn gàng.

Đáng chú ý, chiếc giá để tivi có giá chưa đến 2 triệu. So với việc mua thêm một chiếc tivi cho từng phòng, đây rõ ràng là lựa chọn tiết kiệm hơn nhiều. Chỉ với một chiếc tivi và một chiếc kệ di động, Phụng đã có thể biến tivi thành thiết bị linh hoạt, sử dụng được ở nhiều không gian khác nhau trong nhà.

Có rất nhiều kiểu giá để tivi với mức giá khác nhau, mẫu mà Phụng đang dùng có giá gần 2 triệu đồng.

Nơi mua: Kệ ti vi di động

Một ưu điểm khác là loại kệ này không cần khoan tường, không làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà và cũng không cần lắp đặt quá phức tạp. Cô có thể tự tháo lắp chiếc kệ này mà không cần nhờ thợ. Điều này rất phù hợp với người sống một mình, các gia đình thuê nhà hoặc những ai muốn giữ tường nhà luôn sạch đẹp.

Về thiết kế, giá để tivi di động thường khá gọn, có dạng đứng nên không chiếm nhiều diện tích. Khi không sử dụng, có thể đẩy sát vào góc tường. Khi cần, chỉ cần kéo ra là đã có ngay một góc xem phim, nghe nhạc hoặc giải trí ở bất kỳ đâu trong nhà.

Tất nhiên, khi chọn mua, người dùng nên chú ý đến kích thước và trọng lượng tivi để chọn loại kệ phù hợp. Bánh xe nên có khóa cố định, phần giá đỡ cần chắc chắn và dây điện cũng nên được sắp xếp gọn để tránh vướng víu khi di chuyển.

(Nguồn: @dre.amhouse)

(Nguồn: @noithattragop.iin)

Với những gia đình đang sống trong căn hộ nhỏ, nhà thuê, hoặc đơn giản là muốn có một không gian sống gọn gàng tối giản, đây chắc chắn là món đồ rất đáng tham khảo. Thay vì để tivi đứng cố định một chỗ, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành một thiết bị có thể đồng hành cùng bạn ở bất cứ góc nào trong nhà.