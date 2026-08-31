Lịch âm 31/8 - Xem lịch âm ngày 31/8

GD&TĐ - Xem lịch âm ngày 31/8/2026. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ...

Thông tin về lịch âm ngày 31/8

Âm lịch: Ngày 19/7/2026, rức ngày Đinh Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Hành Thủy - Sao Nguy - Trực Chấp - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo.

Tiết khí: Xử Thử (từ ngày 23/8 đến ngày 6/9).

Trạch Nhật: Ngày Đinh Sửu - Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi sinh nhập, con người dễ đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại.

Giờ tốt, giờ xấu ngày 31/8

Giờ hoàng đạo

Nhâm Dần (3h-5h): Kim Bạch Kim.

Quý Mão (5h-7h): Kim Bạch Kim.

Ất Tỵ (9h-11h): Phúc đăng Hỏa.

Mậu Thân (15h-17h): Đại trạch Thổ.

Canh Tuất (19h-21h): Thoa xuyến Kim.

Tân Hợi (21h-23h): Thoa xuyến Kim.

Giờ hắc đạo

Canh Tý (23h-1h): Bích thượng Thổ.

Tân Sửu (1h-3h): Bích thượng Thổ.

Giáp Thìn (7h-9h): Phúc đăng Hỏa.

Bính Ngọ (11h-13h): Thiên hà Thủy.

Đinh Mùi (13h-15h): Thiên hà Thủy.

Kỷ Dậu (17h-19h): Đại trạch Thổ.

Tuổi hợp xung ngày 31/8

Tuổi hợp ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi.

Việc nên làm và việc kiêng kỵ ngày 31/8

Việc nên làm: An táng, mai táng - Tế lễ, chữa bệnh - Kiện tụng, tranh chấp - Nhập trạch, chuyển về nhà mới.

Việc kiêng kị: Động thổ - Đổ trần, lợp mái nhà - Xây dựng, sửa chữa nhà - Cưới hỏi - Khai trương, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu - Xuất hành đi xa.

Xuất hành ngày 31/8

Hướng xuất hành

Hỉ Thần: Chính Nam.

Tài Thần: Chính Đông.

Giờ xuất hành

23h-1h và 11h-13h: Đại An. Mọi việc đểu tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam – Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên.

1h-3h và 13h-15h: Tốc Hỷ. Vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam. Đi việc gặp gỡ các Quan nhiều may mắn. Chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về.

3h-5h và 15h-17h: Lưu Niên. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy. Nên phòng ngừa cãi cọ. Việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn.

5h-7h và 17h-19h: Xích Khẩu. Hay cãi cọ, gây chuyện đói kém, phải nên phòng. Người ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. (Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận… tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau).

7h-9h và 19h-21h: Tiểu Các. Rất tốt lành, đi thường gặp may mắn. Buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

9h-11h và 21h-23h Tuyệt Lộ. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, ra đi hay gặp nạn.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!