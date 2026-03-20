Không khí lạnh dồn dập tràn xuống, miền Bắc hạ nhiệt đột ngột kèm mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20/3, không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh này có cường độ yếu và phát triển lệch về phía Đông, thời tiết Hà Nội trong ngày 21/3 tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước đó.

Từ ngày 22/3, thời tiết Hà Nội giảm mưa, trưa và chiều trời nắng nhiều hơn. Dù vậy, đêm và sáng, thành phố vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, cảm giác se lạnh.

Các nơi khác ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 20 đến 21/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Theo các mô hình dự báo khí tượng chuyên sâu, từ đêm 20/3, một rãnh áp thấp ở phía Bắc bị đẩy dịch xuống phía Nam bởi một đợt sóng lạnh yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao ở mực 1.500m đến 3.000m. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ là "tiền tuyến" đón nhận những đợt mưa trên diện rộng, nhiệt độ hạ đột ngột.

Đáng chú ý, đây là thời điểm khí quyển tích tụ năng lượng nhiệt ẩm rất lớn sau một ngày nắng. Khi khối khí lạnh tràn xuống, quá trình đối lưu diễn ra mãnh liệt, tạo ra những đám mây tích điện khổng lồ. Chuyên gia khí tượng cảnh báo: Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những cơn mưa này không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến các vùng canh tác cây ăn quả đang trong mùa thụ phấn tại các tỉnh như: Sơn La, Lào Cai hay Yên Bái.

Từ đêm 21 đến ngày 29/3, miền Bắc và Bắc miền Trung tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng trong ngày 21 và ngày 22/3, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi dông.

Trái ngược hoàn toàn với sự biến động đa dạng của miền Bắc, các tỉnh phía Nam, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ, lại đang nằm trong một kịch bản thời tiết đơn điệu nhưng khắc nghiệt: Nắng nóng cục bộ. Hệ thống áp cao cận nhiệt đới khống chế toàn bộ khu vực, khiến bầu trời gần như không bóng mây, bức xạ tia cực tím (UV) thường xuyên chạm ngưỡng nguy hại (mức 10-11).

Tại các đô thị như Tp.HCM, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 2 độ C đến 3 độ C do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Cái nóng hầm hập kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận 17 giờ chiều khiến nhu cầu sử dụng điện năng tăng vọt, gây áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia.

Mặc dù có những dự báo về mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng đây chỉ là những cơn mưa "giải nhiệt ảo". Lượng mưa quá ít trên nền nhiệt cao đôi khi còn tạo ra hiện tượng bốc hơi tức thì, làm tăng độ ẩm và gây ra cảm giác oi bức, ngột ngạt khó chịu hơn cho người dân.