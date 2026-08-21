Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mỹ nam hôn trộm Chi Pu 7 năm trước

Màn catwalk "xịt keo" của nam diễn viên tại họp báo The Face Vietnam 2026.

Chiều 19/8, sự kiện họp báo công bố Top 37 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn của The Face 2026 chính thức lộ diện. Trong dàn thí sinh được giới thiệu, Lãnh Thanh trở thành tâm điểm chú ý với màn catwalk khó hiểu.

Màn trình diễn catwalk đầy bất ngờ của Lãnh Thanh tại họp báo công bố Top 37 The Face Vietnam 2026 (Clip: TikTok).

Nam diễn viên sinh năm 1993 diện bộ trenchcoat da dáng dài phối cùng kính râm. Khởi đầu bằng cú xoay người, tung vạt áo đầy kịch nghệ, anh giữ thần thái sắc lạnh cho đến cuối đường băng rồi tiếp tục tung áo lần hai, trước khi bất ngờ "đi đường quyền", tung ra một tràng động tác võ thuật.

Vẻ ngoài lịch lãm của Lãnh Thanh hoàn toàn lu mờ vì lối diễn kịch nghệ.

Pha sáng tạo của Lãnh Thanh khiến nhiều khách mời và người mẫu có mặt tại hội trường ngơ ngác "xịt keo". Nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận vể những phản hồi hoang mang từ công chúng.

Chứng kiến khoảnh khắc đi đường quyền của nam diễn viên không ít khán giả thắc mắc.

Tham gia chương trình truyền hình thực tế về nghề mẫu ở tuổi 33, Lãnh Thanh trở thành một trong những thí sinh lớn tuổi nhất mùa giải năm nay. Chia sẻ về quyết định thử sức tại The Face, anh cho biết bản thân không muốn tự đóng khung hay giới hạn hình ảnh trong ranh giới của một diễn viên thuần túy, mà luôn khao khát tìm kiếm cơ hội để bứt phá.

Với chiều cao 1m76 cùng gương mặt ăn ảnh, diễn xuất vốn là bệ phóng giúp Lãnh Thanh ghi dấu ấn trước khi anh quyết định tìm kiếm những giới hạn mới với thời trang.

Sau sự kiện, Lãnh Thanh trải lòng trên trang cá nhân rằng cuộc thi đã mang đến cho anh nhiều trải nghiệm cảm xúc mới mẻ, từ những giọt nước mắt hạnh phúc đến sự cởi mở trong tâm hồn. Nam diễn viên thuật lại quan điểm: "Làm nghệ thuật thì phải giải trí chút vô tư chút... Ừ thì vô tư chút cho đời bớt căng nhé. Cảm ơn The Face Vietnam 2026 đã cho mình thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc mới. Biết vậy, năm xưa nghỉ phim chút để tham gia thì vui rồi".

Nam diễn viên bộc lộ sự tiếc nuối khi không gác lại phim ảnh để tham gia The Face sớm hơn.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, ít ai biết nam diễn viên gốc Thái Bình từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Giai đoạn 2016-2017, Lãnh Thanh quyết định Nam tiến lập nghiệp với vỏn vẹn 2 triệu đồng vay từ mẹ.

Nhờ gương mặt góc cạnh cùng thần thái ăn ảnh, anh dần ghi dấu ấn qua các bộ ảnh lookbook và góp mặt trong nhiều MV đình đám. Đáng chú ý, ngoại hình điển trai đôi khi lại mang đến rào cản khi nam diễn viên chia sẻ từng đôi lần bị từ chối trao vai chỉ vì đẹp trai hơn mức cần thiết.

Ngoại hình sáng từng giúp Lãnh Thanh đắt show chụp lookbook, nhưng cũng không ít lần khiến anh gặp tình huống trớ trêu khi bị từ chối nhận vai vì... "đẹp trai hơn nhân vật".

Năm 2019 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lãnh Thanh khi anh củng cố thương hiệu mỹ nam quyến rũ hàng đầu màn ảnh. Đỉnh cao phải kể đến vai nam chính trong Chị Chị Em Em, nơi anh sánh đôi cùng hai mỹ nhân Thanh Hằng và Chi Pu.

Trong bộ phim này, Lãnh Thanh từng gây xôn xao khi tiết lộ đã chủ động thêm vào một nụ hôn bất ngờ không có trong kịch bản ở phân cảnh đóng cặp cùng Chi Pu. Sự ngẫu hứng táo bạo này khiến bạn diễn hoàn toàn bối rối.

Từng khiến Chi Pu bối rối bằng nụ hôn ngẫu hứng không có trong kịch bản ở phim Chị Chị Em Em (2019), Lãnh Thanh vốn là mỹ nam không ngại tạo ra những điểm nhấn táo bạo.

Từ nụ hôn sáng tạo trên màn ảnh 7 năm trước cho đến cú "đi đường quyền" gây ngơ ngác trên sàn catwalk ngày chuyển hướng sang thời trang, Lãnh Thanh vẫn luôn là một nhân tố bí ẩn và khó đoán của showbiz Việt.

"Trai đẹp khó hiểu" của Vbiz.

Ảnh: FBNV, Internet, TikTok