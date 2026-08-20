Negav không giấu được cảm xúc khi Uyển Ân lần đầu catwalk

Tại hàng ghế đầu show Trần Hùng, Negav không giấu phấn khích khi ghi lại màn catwalk của Uyển Ân.

Tối ngày 20/8/2026, không gian thời trang tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp với show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Trần Hùng mang tên L’Empreinte du Temps – Dấu ấn thời gian. Sự kiện nhanh chóng thu hút truyền thông khi quy tụ dàn khách mời đình đám như Hari Won, Midu, Thiều Bảo Trâm, Hiền Hồ, cùng nhiều gương mặt quen thuộc từ "vũ trụ Say Hi" như Pháp Kiều, Negav, Lamoon, Đỗ Phú Quí...

Trước đó, Uyển Ân vốn là gương mặt chính trong bộ ảnh kỷ niệm 10 năm của thương hiệu. Dù danh sách người mẫu được giữ kín đến phút chót, việc nữ diễn viên là một mảnh ghép quan trọng trên runway của Trần Hùng đã nằm trong dự đoán của giới mộ điệu. Vì thế, sự xuất hiện của Negav trên hàng ghế đầu cũng nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông.

Nối tiếp hiệu ứng bùng nổ từ màn tái xuất sàn diễn của Hari Won tại show thời trang của NTK Đỗ Long cách đây không lâu, Uyển Ân chính thức bước ra sàn runway của Trần Hùng với vai trò First Face mở màn.

Uyển Ân làm First Face trong fashion show của NTK Trần Hùng (Clip: TikTok).

Lần đầu đảm nhận một vị trí quan trọng trên sàn diễn chuyên nghiệp, Uyển Ân xuất hiện trong thiết kế đầm quây dáng đuôi cá được được đính kết thủ công hàng trăm bông hoa 3D mang dải sắc độ từ trắng kem, hồng baby đến sắc magenta nổi bật, tạo hiệu ứng như một khu vườn hoa đang nở rộ trên nền váy. Mái tóc được chải gọn ra phía sau, điểm xuyết cụm hoa đồng điệu bên tai, góp phần hoàn thiện tổng thể mang cảm hứng couture lãng mạn.

Khác với hình ảnh trẻ trung, nhí nhảnh thường thấy, Uyển Ân lựa chọn cách thể hiện tiết chế với gương mặt trung tính, gần như không biểu lộ cảm xúc. Nữ diễn viên lựa chọn lối diễn tĩnh, giữ nét mặt lạnh cùng nhịp bước thong dong, hoàn thành tròn trịa phần trình diễn mở màn cho bộ sưu tập.

Uyển Ân khác lạ khi đặt vào bối cảnh high fashion.

Sự xuất hiện của Uyển Ân ngay lập tức kéo theo sự chú ý hướng về hàng ghế đầu, nơi Negav đang ngồi cạnh Pháp Kiều. Hòa cùng bầu không khí háo hức của toàn bộ khách mời, nam rapper đã chuẩn bị sẵn điện thoại trên tay từ sớm để ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt.

Ống kính truyền thông sau đó đã bắt trọn loạt biểu cảm của Negav. Anh chàng chăm chú dõi theo từng bước đi của người đẹp sinh năm 1999, rồi không giấu nổi phấn khích thốt lên tiếng "wow", sau đó là tự bật cười thích thú. Sự ủng hộ tự nhiên của nam rapper dành cho lần chạm ngõ sàn diễn thời trang của Uyển Ân đã trở thành điểm nhấn đặc biệt bên lề sự kiện.

Cận cảnh phản ứng từ bất ngờ đến không giấu được sự hào hứng mà bật cười của Negav.

Màn thể hiện tự tin của Uyển Ân trên sàn diễn chính là sự tiếp nối hoàn hảo cho cái duyên sáng tạo giữa cô và NTK Trần Hùng. Đánh dấu cột mốc một thập kỷ sáng tạo song hành cùng dấu ấn thời gian, fashion show TRAN HUNG L’Empreinte du Temps đã đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng giới mộ điệu.

Trong bộ ảnh chính thức, với hai concept chụp mang đậm tính nghệ thuật, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ với màn lột xác sắc sảo, trưởng thành và đầy tính thời trang. Cô hóa thân thành một phần trong câu chuyện về thời gian - nơi vẻ đẹp được lưu giữ vẹn nguyên qua từng nếp gấp trang phục, nhịp điệu ánh sáng và những ký ức làm nghề suốt 10 năm của nhà thiết kế.

Uyển Ân được Trần Hùng nhắm đến như nhân vật chính cùng anh kỷ niệm cột mốc 10 năm đặc biệt.

Ảnh: TikTok, FBNV