5 cách buộc tóc sai khiến tóc gãy rụng, nàng tóc yếu nên tránh ngay

Nếu muốn giữ mái tóc chắc khỏe, hãy xem bạn có đang mắc phải những sai lầm dưới đây hay không.

Rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu mỗi lần tháo dây buộc tóc hay chải đầu đều thấy tóc rụng thành từng nắm, rất có thể nguyên nhân không chỉ đến từ chế độ dinh dưỡng hay nội tiết, mà còn bắt nguồn từ chính thói quen buộc tóc hằng ngày. Việc buộc tóc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu thực hiện sai cách trong thời gian dài có thể tạo áp lực liên tục lên nang tóc, khiến tóc yếu, dễ gãy rụng và thậm chí gây tình trạng rụng tóc do lực kéo. Nếu muốn giữ mái tóc chắc khỏe, hãy xem bạn có đang mắc phải những sai lầm dưới đây hay không.

1. Buộc tóc quá chặt

Đây là lỗi phổ biến nhất, đặc biệt với những người thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa hoặc búi tóc cao. Khi tóc bị kéo quá căng trong nhiều giờ, các nang tóc phải chịu áp lực liên tục. Theo thời gian, phần tóc ở trán, thái dương và gáy sẽ yếu dần, dễ gãy và rụng nhiều hơn. Không ít người còn nhận thấy đường chân tóc ngày càng thưa vì duy trì kiểu buộc tóc quá chặt suốt nhiều năm. Nếu cần buộc tóc để làm việc hoặc tập thể thao, hãy buộc vừa đủ chắc để tóc không bị tuột nhưng vẫn có độ lỏng nhất định. Sau khi buộc, nếu cảm thấy da đầu bị căng hoặc đau, đó là dấu hiệu bạn đang buộc tóc quá chặt.

2. Ngày nào cũng chỉ buộc một kiểu tóc

Nhiều người có thói quen mỗi ngày đều buộc tóc ở đúng một vị trí, chẳng hạn như buộc cao trên đỉnh đầu hoặc buộc thấp sau gáy. Việc tạo lực kéo liên tục lên cùng một vùng tóc sẽ khiến những sợi tóc ở vị trí đó yếu dần và dễ rụng hơn. Theo thời gian, bạn có thể thấy tóc mỏng đi rõ rệt ở khu vực thường xuyên chịu lực. Để hạn chế tình trạng này, hãy thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Hôm nay có thể buộc cao, hôm sau buộc thấp, tết tóc hoặc đơn giản là thả tóc nếu điều kiện cho phép. Việc thay đổi vị trí buộc sẽ giúp phân tán lực kéo và giảm áp lực lên nang tóc.

3. Sử dụng dây buộc tóc quá cứng

Không phải loại chun buộc tóc nào cũng tốt cho mái tóc. Những loại dây buộc quá nhỏ, có lõi cao su cứng hoặc gắn kim loại rất dễ làm tóc bị gãy khi buộc hoặc tháo ra. Ngoài ra, việc dùng dây buộc đã giãn, mất độ đàn hồi cũng khiến bạn phải quấn nhiều vòng hơn, vô tình tạo áp lực lớn lên tóc. Thay vào đó, hãy ưu tiên các loại dây buộc bằng vải, lụa hoặc scrunchie có độ đàn hồi tốt. Những loại dây này vừa giữ tóc chắc chắn vừa giảm ma sát, hạn chế tình trạng tóc gãy rụng.

4. Buộc tóc khi tóc còn ướt

Sau khi gội đầu, tóc ở trạng thái yếu và dễ tổn thương nhất. Lúc này, lớp biểu bì tóc đang mở nên sợi tóc rất dễ bị kéo giãn và đứt gãy. Nếu buộc tóc ngay khi còn ướt, lực kéo từ dây buộc sẽ khiến tóc dễ gãy hơn nhiều so với khi tóc đã khô. Chưa kể, việc giữ tóc ẩm trong thời gian dài còn tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển trên da đầu. Tốt nhất, hãy để tóc khô khoảng 80-100% rồi mới buộc. Nếu cần buộc gọn khi tóc còn hơi ẩm, chỉ nên buộc lỏng bằng dây buộc mềm để giảm áp lực lên sợi tóc.

5. Buộc tóc khi đi ngủ

Không ít người thích buộc tóc hoặc búi tóc trước khi ngủ để cảm thấy gọn gàng hơn. Tuy nhiên, đây lại là thói quen có thể khiến tóc gãy rụng nhiều hơn. Trong lúc ngủ, chúng ta thường xoay người nhiều lần. Khi tóc bị buộc cố định, ma sát giữa tóc với gối sẽ tăng lên, khiến tóc dễ gãy và rối. Nếu buộc quá chặt, da đầu còn phải chịu lực kéo liên tục suốt 6-8 tiếng. Nếu tóc dài, bạn có thể tết tóc lỏng hoặc buộc thấp bằng dây lụa mềm. Đây là cách vừa giữ tóc gọn vừa giảm ma sát và hạn chế gãy rụng. Ngoài ra, sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin cũng giúp tóc ít bị rối và giảm ma sát đáng kể.

Một mái tóc khỏe đẹp không chỉ phụ thuộc vào dầu gội hay serum dưỡng tóc mà còn đến từ những thói quen rất nhỏ mỗi ngày. Tránh buộc tóc quá chặt, không chỉ buộc một kiểu tóc, chọn dây buộc mềm, không buộc tóc khi còn ướt và không buộc tóc quá chặt khi ngủ sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng gãy rụng. Chỉ cần thay đổi những thói quen đơn giản này, mái tóc sẽ chắc khỏe, ít rụng và bồng bềnh hơn theo thời gian.