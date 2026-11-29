Với mức lãi kỳ vọng 18 triệu/tháng, số tiền cần gửi tối thiểu khoảng hơn 3 tỷ đồng tùy từng kỳ hạn cũng như ngân hàng.

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB, BAC A Bank và LPBank cho thấy các ngân hàng BAC A Bank, LPBank đang niêm yết mức lãi suất cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng Big 4 ở hầu hết các kỳ hạn.

Với mục tiêu thu về 18 triệu đồng/tháng, tương đương 54 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 162 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 216 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau: - Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(Lãi suất năm x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu 4 tỷ đồng để lãi 18 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 18 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 9.000.000.000 đồng (9 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(3% x 9/12) = 7.200.000.000 đồng (7,2 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng)

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu 4 tỷ đồng để lãi 18 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 2,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 18 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(2,9% × 3/12) = 7.448.275.862 đồng (khoảng 7,45 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(3,5% x 9/12) = 6.171.428.571 đồng (khoảng 6,17 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng)

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 4,41 tỷ đồng để lãi 18 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 18 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(3% x 3/12) = 7.200.000.000 đồng (7,2 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 4.909.090.909 đồng (khoảng 4,91 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(4,9% x 12/12) = 4.408.163.265 đồng (khoảng 4,41 tỷ đồng)

Gửi tiết kiệm tại BAC A Bank: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,27 tỷ đồng để lãi 18 triệu/tháng

BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 18 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 4.547.368.421 đồng (khoảng 4,55 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(6,55% x 9/12) = 3.297.709.924 đồng (khoảng 3,30 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(6,6% x 12/12) = 3.272.727.273 đồng (khoảng 3,27 tỷ đồng)

Gửi tiết kiệm tại LPBank: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,22 tỷ đồng để lãi 18 triệu/tháng

LPBank hiện niêm yết lãi suất 4,55%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 18 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 54 triệu đồng/(4,55% x 3/12) = 4.747.252.747 đồng (khoảng 4,75 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 162 triệu đồng/(6,3% x 9/12) = 3.428.571.429 đồng (khoảng 3,43 tỷ đồng)

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 216 triệu đồng/(6,7% x 12/12) = 3.223.880.597 đồng (khoảng 3,22 tỷ đồng)

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm online dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 29/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.