Không dám nghỉ việc vì sợ việc mới không đủ sống

Trước Tết, “làn sóng” cắt giảm nhân sự hay nhiều người ồ ạt nhảy việc trở thành chủ đề được giới công sở quan tâm nhất. Tuy nhiên sau khi kết thúc kì nghỉ lễ, những câu chuyện xoay quanh vấn đề nghỉ việc vẫn được rất nhiều người bàn luận. Phần đông cho rằng nghỉ việc ở thời điểm này là hợp lý vì ra Tết, thị trường việc làm rộng mở, không lo thất nghiệp.

Tuy nhiên số khác lại trở nên đắn đo, thậm chí đã viết đơn xin nghỉ nhưng không nộp cho cấp trên bởi sợ rằng nhảy việc ở thời điểm hiện tại không an toàn. Chưa kể, “bão” sa thải thời gian gần đây cũng là nỗi lo của nhiều người đi làm văn phòng.

Chán việc, chán sếp nhưng không dám từ bỏ

Từ thời điểm cuối năm, Hoàng My (tên nhân vật đã được thay đổi, 28 tuổi, Hà Nội) đã suy nghĩ đến chuyện nộp đơn xin nghỉ việc. Theo chia sẻ, cô đang làm văn phòng mức lương cố định mỗi tháng là 8 triệu đồng. Hoàng My cho biết, cô phân vân nghỉ việc bởi trong khoảng gần 2 năm qua, mức lương vẫn giữ nguyên và không có sự thay đổi trong khi làm việc tốt. Chưa kể, những chế độ đãi ngộ của công ty cũng khiến Hoàng My cảm thấy chán nản.

“Tết vừa rồi, trong khi bạn bè mình khoe được thưởng 1 tháng lương thì mình chỉ được nhận đúng 500k. Hay như đầu năm quay trở lại làm việc, có người thấy buồn vì sếp chỉ mừng tuổi 100k thì chúng mình còn không có cả phần lì xì đầu năm. Nhiều điều nhỏ nhặt tích tụ lại khiến mình cảm thấy không còn hứng thú với công việc cũng như môi trường làm việc hiện tại”, Ly Nguyễn chia sẻ.

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên dù mỗi ngày đều nghĩ đến hai chữ “nghỉ việc”, song Hoàng My vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để đi làm chứ không dám từ bỏ. Cô cho hay, một phần vì tiếc đồng nghiệp tốt, một phần vì lo sợ nhảy việc ở thời điểm hiện tại rủi ro cao hơn là may mắn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đắn đo suy nghĩ vì thâm niên làm việc cũng sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch tương lai.

Hoàng My bày tỏ: “Thực sự mình đã đắn đo suy nghĩ từ lâu nhưng cuối cùng vẫn không dám nghỉ việc. Nghĩ lạc quan thì giữa làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự như hiện tại thì mình vẫn đang có một công việc ổn định. Hơn nữa, mình dự định sẽ có em bé trong năm nay nên nếu nghỉ ngang rất khó xin việc mới, nguy cơ đối mặt với thất nghiệp là rất cao. Do vậy mình đành cố gắng với công việc hiện tại”.

Cô nàng cũng cho biết thời gian tới sẽ làm đơn xin đề nghị tăng lương và trao đổi lại với sếp về những mong muốn trong công việc của bản thân. Tuy nhiên, Hoàng My cũng cho hay nếu trong trường hợp không được phê duyệt cô vẫn sẽ ở lại công ty và tìm thêm những công việc part-time để tăng thu nhập.

Lo sợ mức thu nhập mới không đủ sống

Cũng làm trong lĩnh vực truyền thông, Minh Nhật (tên nhân vật đã được thay đổi, 25 tuổi) cho biết đã lên kế hoạch nghỉ việc sau Tết nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Minh Nhật chia sẻ: “Khoảng thời gian cuối năm, công việc của mình bận rộn gấp đôi khiến bản thân cảm thấy kiệt sức. Mình đã từng nghĩ mình không phù hợp với công việc này và không thể cứ tiếp tục ‘bán sức’ như vậy. Chưa kể, thu nhập ở thời điểm đó khiến mình cảm thấy không xứng đáng với công sức bỏ ra. Nên thành thật mà nói, mình chỉ đợi sau Tết để nghỉ việc”.

Tuy nhiên, thông tin về tình hình việc làm trong những ngày gần đây khiến Minh Hoàng bị lung lay với quyết định của mình. Minh Nhật cho hay gần đây trên mạng xã hội, nhiều người bàn luận về một khảo sát chỉ ra rằng khoảng 20% người tìm việc mong nhận mức lương 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương cao thì chiếm chưa đến 11%.

Trong khi đó, Minh Nhật cho biết mức lương hiện tại của anh đang trong khoảng từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Đối với một người trẻ như Nhật, anh nhận ra đây là một mức thu nhập khá lớn và có rất nhiều người mong muốn có.

(Ảnh minh hoạ)

“Thu nhập đối với mình là yếu tố quan trọng trong công việc, do vậy đây là nguyên nhân khiến mình phân vân. Công việc của mình áp lực nhưng bù lại cấp trên và các đồng nghiệp đều đối xử rất tốt. Vì vậy mình cần phải đặt lên bàn cân, suy nghĩ cẩn thận về việc có nên đánh đổi mọi thứ hay không. Hơn nữa, chưa chắc nghỉ việc mình đã có thu nhập tốt hơn, mà còn có thể không đủ với mức sống hiện tại của mình”, Minh Nhật nói.

Là một người thường xuyên nghiên cứu về thị trường việc làm, Minh Nhật cho biết năm 2023 được dự đoán khá khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng mạnh so với những năm trước. Do vậy nếu quyết định nghỉ việc, Minh Nhật sợ khả năng tìm công việc phù hợp thấp hơn và mức độ cạnh tranh sẽ rất cao. Khi đó, bản thân sẽ đi từ áp lực công việc sang áp lực tài chính, điều mà không người trẻ nào mong muốn.

“Không nghỉ việc nhưng không chắc chắn bản thân sẽ ổn định vì biết đâu, mình lại nằm trong tốp nhân sự bị sa thải. Mình nghĩ mỗi người nên đặt ra mục tiêu trong năm nay như: đa dạng thu nhập, điều chỉnh chi tiêu hợp thời cuộc và cuối cùng, hãy làm việc thật chăm chỉ với công việc hiện tại”, Minh Nhật chia sẻ.