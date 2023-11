Không còn vẻ ngoài mộc mạc, bố mẹ Văn Hậu quẩy cực sung tại đám cưới con trai nhưng vẫn khác biệt với mẹ Hải My ở một điều

Có thể nói đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là đám cưới hot nhất nhì tháng 11 này. Tiệc cưới tối 26/11 của cặp đôi ở Hà Nội quy tụ dàn khách mời đình đám gồm nhiều tuyển thủ Quốc gia, diễn viên, MC nổi tiếng hay hội hot girl, hot boy, doanh nhân,... Ở phần cuối tiệc cưới, khách mời kéo lên sân khấu "quẩy" cùng cô dâu chú rể trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nháy mờ ảo.

Gây chú ý trong số những "dân quẩy" trên sân khấu là bố mẹ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trong ngày vui của con trai, ông Đoàn Quốc Thắng (bố Văn Hậu) và bà Vũ Thị Nụ (mẹ Văn Hậu) đã cởi bỏ những lo lắng, áp lực khi chuẩn bị cho đám cưới suốt những ngày qua, để thoải mái vui chơi.

Bố mẹ Văn Hậu quẩy tại đám cưới con trai

Không còn dáng vẻ người bố nông dân mộc mạc, ông Thắng cười tươi tắn, vừa nhún nhảy vừa nối vào đoàn tàu do Văn Hậu làm "cơ trưởng" đi vòng quanh sân khấu vui nhộn. Bà Nụ cũng rạng rỡ trong bộ áo dài và cách trang điểm cầu kì khác hẳn hình ảnh giản dị hàng ngày. Mẹ Văn Hậu "quẩy" theo nhạc cực vui.

Cùng lúc đó, bà Đoàn Phương Mai - mẹ của Doãn Hải My - cũng gây chú ý khi nhảy cùng cô dâu và hội bạn bè với động tác nhảy thời thượng, tự do. Khi mẹ Hải My thoải mái vui chơi, mẹ Văn Hậu lại bế thêm cháu trai vui cùng. Dẫu có khác biệt, đôi bên thông gia đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc trong ngày Văn Hậu và Hải My làm đám cưới. Bởi vậy, người hâm mộ cho rằng mối quan hệ của hai gia đình đang tốt đẹp và các đấng sinh thành đều hết sức ưng ý vì đã cưới được dâu xinh rể xịn về nhà.

Bố Văn Hậu được yêu mến với tính cách mộc mạc, chân chất của người nông dân quê lúa

Mẹ Văn Hậu (bên phải) rạng rỡ khi con trai cưới vợ