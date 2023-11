Mẹ vợ trẻ đẹp cười tươi rói khi được Văn Hậu chúc rượu, thái độ thế này là ưng con rể lắm đây!

Trong phần nghi thức tại tiệc cưới tối 26/11 tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội, chú rể Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My có phần mời rượu bố mẹ đôi bên. Cặp đôi lễ phép cầm ly rượu bằng hai tay cúi mời phụ huynh. Trong đó, khoảnh khắc của Văn Hậu cùng bố mẹ vợ gây chú ý.

Khi Văn Hậu mời rượu mẹ vợ, bà Đoàn Phương Mai - mẹ của Doãn Hải My - hỏi anh chàng hai câu rồi khi nhận được cái gật đầu, bà mới nở nụ cười tươi rói, ánh mắt dõi theo chàng rể. Hải My bên cạnh cũng hạnh phúc tươi cười theo. Nhìn thái độ của gia đình Hải My với Văn Hậu đủ thấy anh được lòng bố mẹ vợ thế nào.

Mẹ vợ tươi cười khi được Văn Hậu chúc rượu

Khoảnh khắc này được dân mạng chia sẻ và nhận về nhiều bình luận tích cực. Nhiều người còn nhìn khẩu hình để đoán đoạn hội thoại của mẹ vợ và Văn Hậu. Trước đó, khi Văn Hậu và Hải My hẹn hò, anh đã luôn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình đàng gái. Văn Hậu từng cùng mẹ Hải My đi xem cô làm vedette một show thời trang. Bà Đoàn Phương Mai cũng là người theo sát cặp đôi khi cả hai chụp ảnh cưới. Những dịp lễ quan trọng trong nhà Hải My, Văn Hậu đều góp mặt. Cái duyên của cặp đôi cũng khởi nguồn từ lần gặp gỡ ở nhà hàng của bố Hải My.

Một số bình luận của dân mạng:

- Bố mẹ vợ nhìn rất quý con rể nhé

- Hầu hết bố mẹ vợ nào cũng sẽ thương con rể vì họ mong con rể sẽ đối tốt với con gái họ

- Mẹ vợ bảo "uống thật không? uống hết nhé?" - dân mạng suy đoán

- Mẹ vợ cười tươi, đẹp quá