Không còn nhăn nhó khi hát, Hòa Minzy tiết lộ cách luyện tập được khen ngợi hết lời

Tối 22/4, Hòa Minzy bất ngờ tặng quà khán giả yêu nhạc, nhất là những ai dành tình cảm cho Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân ca khúc Hoa Dại từng gắn liền với ký ức của thế hệ 8X, đầu 9X.



Sau thành công của chương trình, một series mang tên Eye Contact Live, nơi các giọng ca có thể trình diễn lại các ca khúc Vpop đình đám một thời.

Trong chiếc váy đỏ nổi bật, Hòa Minzy mang đến một không gian đầy hoài niệm trong từng nốt nhạc. Với nhiều khán giả, đã rất lâu rồi họ mới nghe lại ca khúc này, cảm giác bồi hồi đột nhiên ùa về: "Phải gần chục năm rồi, như mới hồi nào nghe Xone FM lúc ôn thi Đại học vậy. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên", "Trời ơi chục năm rồi đó. Lâu rồi mới thấy có người cover bài này"…

Hoa Dại là bài hát nhạc phim Ngày Không Có Em cách đây 13 năm, do ca sĩ Mai Khôi thể hiện. Với món quà này, Hòa Minzy nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giọng hát, phong cách biểu diễn cho tới nhan sắc ngày càng thăng hạng:

- Nếu như Mai Khôi hát mang dư vị nhớ nhung da diết của cô gái đi qua nỗi đau thì bản của Hòa mình nghe thấy rất nhẹ nhàng, cũng có sự nhớ nhung của cô gái nhưng bên cạnh đó là một tinh thần hướng đến những điều mới mẻ đang chờ đón mình phía trước, quên đi quá khứ đau thương.

- Thật sự không ngờ Hòa sẽ hát bài này, mình gần như đã thích nó ngay từ những giai điệu đầu tiên và tới bây giờ nó vẫn là nhạc chuông duy nhất mình cài hơn 10 năm nay! Cảm ơn Hòa đã chọn bài hát này để làm món quà gửi tới khán giả.

Nếu để ý, trong phần thể hiện này, cô nàng đã tiết chế được biểu cảm, khuôn mặt không còn nhăn nhó như bản mash-up Ngày Chưa Giông Bão và Always Remember Us This Way cùng Văn Mai Hương. Có thể phần âm nhạc được thu lại nên lúc trình diễn Hòa Minzy trông khá thoải mái, không còn căng như nhiều phần trình diễn trước đó trong chương trình.

Giọng ca Rời Bỏ hài hước để lại bình luận dưới bài đăng: "Xem clip sẽ đánh giá đúng khuôn mặt của tôi, bởi vậy nếu ai khen xinh là tui nhận nha". Cô nàng hé lộ thêm: "Hòa đang luyện tập một cách hát nhẹ nhàng, tình cảm hơn và phiêu đúng chỗ".

Ảnh: Cắt từ chương trình