Không còn là đồn đoán: "Cừu Bông" Khởi My dừng chân ở Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2!

Tối 6/9, màn lộ diện tập 5 Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đã chính thức lên sóng. Sau bảng đấu với phần thể hiện xuất sắc giữa các mascot tuần qua, Cừu Bông chính là nhân vật phải dừng chân tại chương trình khi nhận số phiếu bình chọn thấp nhất - 17,48%. Đúng như lời đồn trên MXH thời gian qua, Cừu Bông “lột mặt nạ”, lộ danh tính không ai khác chính là ca sĩ Khởi My.

Cừu Bông không ai khác là Khởi My

Trong số các mascot Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Cừu Bông được xem là nhân tố dễ đoán nhất chương trình. Ngay từ vòng đầu tiên, "Cừu Bông" Khởi My đã lộ giọng hát đặc trưng, khiến khán giả đoán ra ngay thân phận chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Khởi My tái xuất sau 6 năm làm streamer

Trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ, Khởi My chia sẻ lý do cô tham gia chương trình vô cùng tình cờ. Nữ ca sĩ nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, thấy một nhạc sĩ quen thuộc hối thúc cô trở lại sân khấu sau 6 năm tạm gác sự nghiệp ca hát để làm streamer, còn hứa hẹn màn tái xuất sẽ được nhiều người đón nhận. Cũng vì thế, khi được ekip chương trình gửi lời mời tham gia, Khởi My đã lập tức đồng ý.



"Đây là sân khấu đầu tiên sau 6 năm em ngưng hát. Em muốn trở lại sân khấu, muốn mang lời ca tiếng hát của mình đến với mọi người", Khởi My chia sẻ.