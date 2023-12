Không còn hình tượng tiểu thư sang chảnh, Doãn Hải My xách giày, đi chân đất ở sân bay Singapore vì một lý do

Ngày 6/12, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã rời Singapore để trở về Việt Nam sau tuần trăng mật ngọt ngào ở đảo quốc sư tử. Bà xã Văn Hậu gây ấn tượng với hình ảnh tay xách giày, đi chân đất dạo chơi ở trung tâm mua sắm nằm trong sảnh sân bay quốc tế Changi. Cô nàng cho biết bản thân thấy "đau đớn" nên phải bỏ đôi giày ra, dù nó là giày bệt nhưng có lẽ di chuyển khá nhiều khiến nàng WAG muốn được thư giãn và thả lỏng đôi chân bằng cách đi chân trần.

Hình ảnh Hải My đi chân trần ở sân bay gợi nhớ đến cô nàng của mười ngày trước. Sau đám cưới đình đám với Đoàn Văn Hậu tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội, cô dâu Doãn Hải My cũng rũ bỏ hình tượng tiểu thư sang chảnh mà đi chân đất một cách tự do, thoải mái tung tăng cùng bạn thân.

Doãn Hải My xách giày, đi chân đất ở sân bay Changi

Doãn Hải My từng gây chý ý khi đi chân đất tung tăng sau đám cưới

Tối 6/12, cặp đôi Văn Hậu và Hải My đã có mặt tại Hà Nội, khép lại chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài sau lễ cưới. Điều đầu tiên vợ Văn Hậu làm khi trở về là thưởng thức món cà phê yêu thích và bắt tay vào trang trí cho tổ ấm của hai vợ chồng chuẩn bị đón Giáng sinh. Doãn Hải My đã dành bốn tiếng đồng hồ để decor cây thông Noel, tạo không khí ấm áp nơi căn hộ cô cùng Văn Hậu chung sống.

Hải My về nhà liền bắt tay vào trang trí cây thông Noel