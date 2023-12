Doãn Hải My tiết lộ Đoàn Văn Hậu dùng văn tán gái siêu nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến nàng ấn tượng khó quên

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi cầu thủ - người đẹp hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng, đặc biệt là sau đám cưới tiền tỷ lần lượt diễn ra vào hai ngày 11/11 và 26/11 vừa qua tại Thái Bình và Hà Nội. Mới đây, MC Trần Ngọc - người dẫn chương trình hôn lễ của Văn Hậu và Hải My ở Hà Nội - đã chia sẻ một số khoảnh khắc thú vị trên sân khấu đám cưới khi đôi trai tài gái sắc cùng nhau chia sẻ về chuyện tình ngọt ngào trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Tại đây, Doãn Hải My tiết lộ, tin nhắn đầu tiên mà cô nhận được từ Đoàn Văn Hậu là câu "Hello em". Hậu vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam trong 5 năm trở lại đây lại dùng cách mở lời khá nhạt nhẽo và phổ thông để bắt chuyện với gái xinh. Điều này khiến Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My không khỏi để tâm.

Đoàn Văn Hậu làm quen Doãn Hải My bằng câu nói nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến nàng ấn tượng

Cô nàng cho biết lý do mình đồng ý kết bạn và trò chuyện cùng Văn Hậu vì "em thấy hiếm khi có người nào bắt chuyện với em mà dùng cách nhạt như thế". Doãn Hải My cũng khẳng định Văn Hậu kết bạn với mình trên mạng xã hội vì "hồi đấy thấy em xinh quá nên cũng add (kết bạn)".

Khi MC đặt câu hỏi ai là người nhận lỗi khi cặp đôi hờn dỗi nhau, tất cả bạn bè đều chỉ về hướng Văn Hậu và khẳng định "đây chứ ai". Tiền đạo Hà Đức Chinh còn dặn dò cậu em thân thiết: "Thôi từ ngày hôm nay là phải nể vợ rồi".

Góp vui cho câu chuyện về cô dâu chú rể, tiền vệ Quang Hải nói chắc nịch rằng Hải My là người gọn gàng hơn Văn Hậu, với lý do: "Bọn em ở cùng nên biết mà. Hậu hơi bừa bộn một chút".

Đám cưới của Văn Hậu và Hải My đã khép lại với niềm hạnh phúc vô bờ của hai nhân vật chính trong hàng ngàn lời chúc phúc từ gia đình, người thân và người hâm mộ. Mọi người đều mong cả hai sẽ có một hôn nhân lâu bền bên nhau.