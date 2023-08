Không có thời gian nghỉ ngơi, Messi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc đến khó tin trong năm 2023

Kể từ khi gia nhập Inter Miami từ giữa tháng 7, Messi đã thi đấu liên tục. Trong vòng 37 ngày, siêu sao người Argentina đã ra sân tổng cộng 9 trận, trong đó 3 lần phải thi đấu tới loạt luân lưu.

Đây rõ ràng là lịch thi đấu quá nặng với một cầu thủ đã bước qua tuổi 36 như Messi. Không kể thời gian bù giờ, Messi đã thi đấu tổng cộng 600 phút cho đội bóng của David Beckham trong tháng 8, từ Leagues Cup, US Open Cup cho đến giải nhà nghề Mỹ (MLS). Con số này nhiều khả năng sẽ tăng lên khi Messi được cho sẽ đá chính ở cuộc đấu với Nashville vào sáng 31/8.

Lần gần nhất Messi chơi trên 600 phút trong một tháng đến từ tháng 2/2021, thời điểm cầu thủ này còn khoác áo Barca. Dấu hiệu quá tải xuất hiện và Messi được xếp dự bị ở cuộc đối đầu gần nhất giữa đội nhà với New York RB. Dù vậy khi các khán giả đã bỏ ra số tiền gấp khoảng 20 lần thường lệ để đến sân theo dõi, Messi vẫn phải ra sân. Anh chơi khoảng 30 phút cuối, ghi được một bàn thắng.

Số phút thi đấu của Messi trong tháng 8/2023 là nhiều nhất trong 2 năm qua (Ảnh: The Athletic)

Tháng 8 kín lịch trôi qua, Messi tiếp tục phải đối đầu với lịch thi đấu dày đặc trong phần còn lại của năm. Theo Theo Athletic, từ giờ đến cuối năm, Messi có thể sẽ phải chơi thêm 27 trận cho Inter Miami và tuyển Argentina.

Trước mắt, Messi sẽ phải trở về đội tuyển để chuẩn bị cho trận gặp Ecuador tại vòng loại World Cup 2026 vào ngày 7/9. Đây là màn so tài đầu tiên trong số "ít nhất 3 trận" Messi sẽ vắng mặt tại Inter Miami do bận làm nhiệm vụ tại đội tuyển Argentina. HLV Tata Martino của Miami cũng xác nhận điều này sau khi đội bóng vượt qua New York RB.

"Chúng tôi đánh giá cao chiến thắng này bởi vì (xoay vòng lực lượng) là điều chúng tôi cần làm quen. Sắp tới, Messi sẽ phải trở lại đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sẽ vắng mặt trong ít nhất 3 trận năm nay và điều tương tự cũng diễn ra trong năm sau", ông Martino lên tiếng.

Việc sử dụng Messi thế nào hiệu quả là điều ông Martino sẽ phải đau đầu trong quãng thời gian sắp tới. Như ngày 17/10, Messi sẽ phải cùng tuyển Argentina làm khách trên sân của Peru. Nhưng một ngày sau, Inter Miami lại có màn so tài với Charlotte FC tại MLS.

Với việc Inter Miami chỉ còn cơ hội mong manh để lọt vào vòng playoff của MLS, CLB gần như không được phép mắc sai lầm trong mỗi trận đấu tại giải. Vì thế, hiển nhiên ông Martino sẽ muốn sử dụng Messi - cầu thủ hay nhất đội bóng đang sở hữu.

Lịch thi đấu của Messi cho đến khi mùa giải MLS khép lại (Ảnh: The Athletic)

Trong trường họp giành vé đến vòng playoff, lịch thi đấu sẽ còn khủng khiếp hơn với Messi. Siêu sao người Argentina có thể phải chơi 4 trận trong giai đoạn từ 25/10 đến 12/11 trước khi cùng Argentina đối đầu cùng hai kỳ phùng địch thủ Uruguay (15/8), Brazil (18/8).

Các CLB Mỹ sở hữu không nhiều tuyển thủ quốc gia. Vì thế, họ vẫn phải thi đấu dù đang trong đợt tập trung của FIFA. Điều này vô tình khiến Messi phải căng sức cho nhiều sân chơi khác nhau. Trừ khi Inter Miami bị loại sớm khỏi cuộc đua giành vé playoff ở MLS, bằng không các màn so tài còn lại của đội bóng đều có ý nghĩa quan trọng.

Hiện tại, Messi đã ra sân tổng cộng 40 trận trong năm 2023. Đã đến lúc Messi cần có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại thể trạng tốt nhất. Dù vậy, câu hỏi đặt ra là CLB Inter Miami cùng tuyển Argentina sẽ sắp xếp như thế nào.

