Lionel Messi và "nghệ thuật" đi bộ đỉnh cao

Sau khi chứng kiến trận bán kết US Open Cup giữa Inter Miami và Cincinnati cách đây ít ngày, cựu danh thủ bóng đá người Mỹ Alexi Lalas đặt dấu hỏi về thể lực của Messi khi khẳng định siêu sao người Argentina đã "đi bộ quá nhiều".

Cũng trong màn so tài này, ban tổ chức cũng bố trí riêng một máy quay chỉ để theo sát cầu thủ người Argentina và phát hiện Messi đã dành quá nhiều thời gian để "tĩnh". Thay vì tích cực đeo bám, nhiều thời điểm, Messi chỉ đơn giản đứng yên và quan sát.

Nhưng kết quả thế nào, Messi vẫn đóng góp 2 đường kiến tạo đẳng cấp ở cuộc đối đầu đó, cùng đội nhà giành chiến thắng đồng thời được nhiều trang tin chấm điểm số cao nhất trận. Nhiều CĐV nói vui rằng Messi đã nâng tầm cho công việc đi bộ, biến công việc thành một thứ nghệ thuật của riêng mình.

Messi đi bộ trong một trận đấu tại World Cup 2022

Ngày mới gia nhập Inter Miami, Messi đã dành một lời khuyên đặc biệt cho người đồng đội 19 tuổi David Ruiz. Không phải chỉ dạy về kỹ năng dứt điểm hoặc chạy chỗ, nhà vô địch World Cup muốn người đàn em trở nên kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi bóng lăn.

"Messi nói với tôi rằng hãy đứng yên nhiều hơn. Bạn muốn chạy theo từng đường bóng, nỗ lực để có bóng càng lâu càng tốt. Nhưng anh ấy khuyên tôi hãy giữ vị trí rồi trái bóng sẽ đến. Tôi cố làm theo và thấy bản thân trở nên kiên nhẫn hơn", Ruiz chia sẻ.

Nhiều người có thể chê cách đá của Messi, cho rằng anh chơi bóng "tẻ nhạt" và "lười biếng". "Hãy thử giả sử một trận đấu mà cả 22 cầu thủ đều đứng yên như Messi, mọi thứ sẽ nhàm chán đến thế nào?", một người bình luận.

Tuy nhiên, chúng ta không phải lo lắng bởi kịch bản trên không bao giờ diễn ra. Đơn giản bởi tài năng cho phép Messi làm điều đó còn đa phần những cầu thủ còn lại thì không.

"Messi khác biệt so với tất cả", Cesc Fabregas - người đồng đội cũ của Messi tại Barca - chia sẻ. "Bên cạnh việc là người giỏi nhất, Messi còn cực kỳ thông minh. Anh ấy có thể đi bộ trong 3 hay 4 phút. Bạn có thể sẽ bỏ quên cậu ấy. Nhưng vào thời điểm Messi xuất hiện, anh ấy sẽ tạo ra điều đặc biệt. Rất hiếm cầu thủ nào có được điều đó. Tôi và các cầu thủ khác thì buộc phải chạy nếu muốn đóng góp vào cho đội nhà".

Nếu tình cờ xem một trận đấu của Messi, đặc biệt trong giai đoạn này của sự nghiệp, bạn có thể sẽ thấy tiền đạo 36 tuổi đi bộ đến 85%. Lúc đó, Messi dừng lại hoặc lững thững, dường như xa rời khỏi trận đấu.

Messi sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi có bóng

Điều này dễ khiến Messi bị gắn mác ích kỷ, một cầu thủ không nỗ lực và chỉ chịu làm việc khi trái bóng đến gần. Thực tế không phải vậy. Messi đi bộ không phải biểu hiện của việc lười biến. Ngược lại, điều đó cho thấy tư duy bóng đá đỉnh cao và sử dụng sức lực hiệu quả. Con số hơn 800 bàn thắng (nhiều thứ 2 lịch sử) cùng 44 danh hiệu tập thể (nhiều nhất lịch sử) là minh chứng cho điều đó.

Tại World Cup 2022, thống kê chỉ ra Messi là cầu thủ đi bộ nhiều nhất giải đấu, chiếm gần 57 thời lượng có mặt trên sân. Dù vậy giải đấu đó, Argentina lên ngôi còn Messi cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất giải.

Pep Guardiola là HLV hàng đầu thế giới hiện tại, đã có 4 năm dẫn dắt Messi ở Barca. Trong một bài phỏng vấn, Pep tiết lộ việc Messi đi bộ, đặc biệt trong giai đoạn đầu của trận đấu, là một cách thăm dò hàng phòng ngự đối thủ. Từ đó, Messi nắm được điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng trong quãng thời gian tiếp theo.

"Sau 5 hay 10 phút, Messi sẽ có một bản đồ trong não. Nhờ thế, anh ấy biết chính xác bản thân phải làm gì", Pep tiết lộ.

Theo chuyên gia Jody Rosen, việc Messi đi bộ còn khiến hàng thủ đối phương buông lỏng cảnh giác. Nhờ thế, siêu sao người Argentina sẽ dễ dàng xuyên phá hơn mỗi khi có cơ hội. Bên cạnh đó, vì đã có sẵn "bản đồ", Messi còn chạy chỗ tài tình, góp phần tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

"Được chơi cạnh Messi thật tuyệt", Fabregas nói thêm. "Anh ấy thu hút cầu thủ đối phương và giúp các vệ tinh xung quanh dễ thở hơn. Bạn chỉ cần để Messi làm những điều anh ấy muốn mà thôi".

Một Messi thiên tài không cần chạy quá nhiều để đạt được hiệu quả tối đa. Với lối đá này, Messi có thể làm chậm lại ảnh hưởng của tuổi tác và kéo dài sự nghiệp của mình. Chúng ta, những người hâm mộ, sẽ cảm thấy may mắn vì điều đó. Bởi như huyền thoại Luis Figo đã nói: "Được xem Messi chơi bóng là một điều tuyệt vời".

Nguồn: The Athletic, The New Yorker