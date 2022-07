Không có người trông con vì đại dịch, bà mẹ 40 tuổi nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp triệu USD

Mùa xuân năm 2020, Gretchen Salyer bất ngờ nhận thấy mình đảm nhận vai trò mới - là giáo viên dạy học tại nhà cho ba cô con gái khi đại dịch Covid 19 khiến các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ phải đóng cửa. Ảnh hưởng của đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ vốn kéo dài ở Mỹ.



Salyer, 40 tuổi, sống ở Los Altos, California, cho biết: “Tôi là một giáo viên dạy tại nhà thực sự tồi, và đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi”. Cô nhanh chóng thấy rằng, gia đình mình không phải là những người duy nhất gặp khó khăn khi đối mặt với tình cảnh này. “Tất cả những người xung quanh tôi đều gặp khó khăn. Họ cố gắng làm việc tại nhà và cố gắng tạo ra một trường học ảo cho những đứa trẻ của họ”.

Để giảm bớt gánh nặng, Salyer bắt đầu tổ chức các buổi trao đổi chỗ chăm sóc trẻ em. Ở đó, cô và những người bạn của mình thay phiên nhau chăm sóc những đứa trẻ. “Chúng tôi sẽ có lịch trình hàng tuần và sau đó mỗi người sẽ nghỉ một ngày và chăm sóc bọn trẻ vào ngày đó", Salyer nói. “Nhờ đó, bạn sẽ có một dịch vụ giữ trẻ đáng tin cậy cho bốn ngày còn lại trong tuần”.

Salyer là một bà mẹ ở nhà toàn thời gian sau khi rời vị trí giám đốc tại Intuit vào năm 2018. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một doanh nhân sau khi có ba đứa con. Nhưng thành công của những vụ “hoán đổi”chăm sóc trẻ em đó đã đưa Salyer đến với một ý tưởng kinh doanh mới.

Hỗ trợ nhau trong hoạt động chăm sóc con trẻ

Theo Trung tâm Tiến bộ Mỹ, vào năm 2018, một nửa số người Mỹ sống ở nơi thiếu thốn dịch vụ chăm sóc trẻ. Đó là những khu vực có số lượng trẻ em gấp ba lần số chỗ có sẵn của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép.

Điều này đã trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, 1/3 tổng số nhân viên trong ngành dịch vụ giữ trẻ bị mất việc làm vào tháng 4/2020 khi các trung tâm giữ trẻ đóng cửa. Các trung tâm vẫn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động trở lại. Và chi phí chăm sóc, vốn đã là một khoản “căng thẳng” về tài chính đối với nhiều gia đình, đã tăng vọt.

Khi các dịch vụ chăm sóc trẻ bị thiếu hụt, các bà mẹ thường là người chịu gánh nặng. Một số lượng nữ giới tương ứng đã phải nghỉ việc trong thời kỳ đại dịch để chăm sóc con.

Khởi nghiệp để giúp các bà mẹ

Công ty khởi nghiệp của Sayler nhằm mục đích giảm bớt một số khó khăn đó. June Care, do cô thành lập vào tháng 5/2021, đã kết nối những phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ với các bậc cha mẹ có thể chăm sóc trẻ em tại nhà của mình. Những người nhận trông trẻ đều được kiểm tra lý lịch. “Đó thường là một bà mẹ ở nhà", Salyer nói. “Bà mẹ ấy cũng ở với các con của mình".

June Care nhằm mục đích cung cấp một giải pháp cho các bậc cha mẹ đang tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ linh hoạt thay vì lịch trình hàng tuần toàn thời gian với người giữ trẻ hoặc bảo mẫu. Cha mẹ chủ nhà chăm sóc con cái của họ có thể kiếm thu nhập bằng cách chăm sóc thêm một trẻ khác.

“Chúng tôi khai thác nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ chưa được tận dụng hoàn toàn. Tình trạng này đang diễn ra ở hàng triệu ngôi nhà trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi cũng giúp những gia đình đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc có thể tiếp cận được nơi cung cấp, và do đó tạo thêm cơ hội thu nhập cho mọi người", Salyer nói.

Salyer cho biết, cha mẹ chủ nhà tự đặt mức giá cho họ, tính trung bình 20 USD/giờ. June Care thu phí dịch vụ 7%.

Salyer muốn giúp các bà mẹ kiếm tiền - cho dù bằng cách chăm sóc con cái ở nhà hay làm một công việc mà họ có quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ em. “Tầm nhìn của chúng tôi tại June Care là các bà mẹ hỗ trợ các bà mẹ khác trong trách nhiệm quan trọng nhất của họ”.

"Cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em đòi hỏi các giải pháp sáng tạo"

Salyer chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu kinh doanh sau khi có ba đứa con. Là một bà mẹ 3 con 40 tuổi, cô cảm thấy mình không phù hợp với hình ảnh của một doanh nhân điển hình. Sự nghi ngờ bản thân len lỏi trong quá trình kêu gọi vốn của công ty, đặc biệt là khi đối mặt với sự từ chối.

Vào thời điểm đó, Salyer chỉ có vài trăm người dùng và hầu như không có doanh thu. Cô phải "bán" cho các nhà đầu tư về tầm nhìn của mình đối với cách tiếp cận nền kinh tế chia sẻ nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em ở Mỹ.

“Tôi đã qua tuổi 25 tuổi và tôi cũng là một người mẹ", Salyer nói. “Tôi sẽ tự hỏi, đó có phải là lý do khiến mọi người không muốn đầu tư?...Đó là những câu tôi tự hỏi bản thân về sự tự tin. Tôi nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ cũng giống như tôi”.

Salyer nói rằng quá trình gọi vốn rất “đáng sợ” và “dễ bị tổn thương”.

Sự kiên trì của Salyer đã được đền đáp. Tháng 11/2021, cô huy động được 3,6 triệu USD từ công ty đầu tư mạo hiểm Craft Ventures và một số nhà đầu tư thiên thần, bao gồm người đồng sáng lập Pinterest Evan Sharp và người đồng sáng lập Instacart Max Mullen.

Tính đến đầu tháng 7/2022, nền tảng đã có khoảng 5.000 thành viên, phân chia đồng đều giữa người cung cấp dịch vụ và người tìm kiếm dịch vụ chăm sóc. Công ty hiện chỉ hoạt động ở California, Mỹ nhưng có kế hoạch mở rộng ra toàn quốc.

Jeff Fluhr, đồng sáng lập Craft Ventures và StubHub, cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư vào June Care vì cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em đòi hỏi các giải pháp sáng tạo. Trong nhiều thập kỷ, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng đã giảm vì chi phí cao và các quy định chặt chẽ”.

Nhà đầu tư Brynn Putnam của June Care, sáng lập công ty phòng tập thể dục tại nhà thông minh The Mirror, cho biết những gì startup đang làm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em “rất giống với những gì Airbnb đã làm trong ngành khách sạn và Uber đã làm cho ngành dịch vụ chia sẻ xe. Tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong mô hình June Care do cung và cầu đều cao”.