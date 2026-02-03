Không chỉ Việt Nam, dân nước láng giềng cũng vẫn xếp hàng mua vàng ngày giá lao dốc: Người đợi 6 tiếng mới đến lượt, người ra về tay không vì hết hàng

Ngày 2/2, nhiều người Singapore vẫn xếp hàng mua vàng ngay cả khi giá kim loại quý này giảm mạnh.

Tại trụ sở chính của UOB, ngân hàng duy nhất ở Singapore cung cấp các sản phẩm vàng vật chất cho các nhà đầu tư cá nhân, khách hàng và người mua vãng lai đã tập trung đông đúc tại một khu vực dành riêng cho các giao dịch vàng thỏi.

“Tôi đến mua vì giá vàng hôm nay giảm”, bà Ng Beng Choo, ngoài 70 tuổi và đã về hưu, nói. Bà cho biết mình đã đến và lấy số thứ tự lúc 9:30, nhưng vẫn phải chờ hơn 6 tiếng mới được gọi.

Tại chi nhánh UOB ở Singapore, nhiều người không đặt hàng trước đã rất thất vọng. Tất cả sản phẩm của MKS PAMP SA, một trong những thương hiệu vàng thỏi nổi tiếng nhất thế giới, đều đã bán hết, trong khi những người đến muộn cũng không mua được.

Theo thông báo được dán xung quanh trụ sở UOB, “do lượng người đăng ký quá đông, tất cả vé xếp hàng mua hàng đã được phát hết trong ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách”.

Giá vàng tăng mạnh vào tháng 1 khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo lộn trật tự địa chính trị và tiếp tục công kích Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nhưng ngày 30/1, vàng quay đầu giảm và liên tục lao dốc. Có thời điểm, giá vàng đã giảm hơn 1/5 so với mức cao kỷ lục đạt được tuần trước.

Nhưng thay vì tìm cách bán ra, nhiều nhà đầu tư cá nhân dường như đang cố gắng mua vào khi giá vàng giảm xuống gần 4.400 USD/ounce vào ngày 2/2, xóa sạch gần như toàn bộ mức tăng trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng tính đến 10h sáng 3/2. Nguồn: Trading Economics

Các nhà đầu tư cá nhân có thể đang đặt cược rằng những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng – một tổng thống Mỹ ngày càng khó đoán và xu hướng giảm giá trị tiền tệ, trong đó các nhà đầu tư tránh xa tiền tệ và trái phiếu chính phủ – vẫn còn nguyên vẹn.

Trong thông báo ngày 2/2, Deutsche Bank vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2026.

Theo Strait Times﻿