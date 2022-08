Không chỉ Hari Won, nhiều ngôi sao cũng từng suy sụp khi bị liệt nửa mặt

Mới đây, Hari Won đăng tải thông tin sức khỏe khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Theo chia sẻ của bà xã Trấn Thành, cô bị liệt cơ mặt (liệt dây thần kinh số 7) và muốn cười cũng không được. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn suy sụp tinh thần và rất mệt mỏi.

Hari Won phát hiện bị liệt cơ mặt khi đang làm việc, cụ thể là khi soi gương make up, cô nhận thấy cơ hàm bên trái không cử động được. Sau đó, cô đi khám thì được chẩn đoán liệt một bên mặt do cơ thể yếu, stress nhiều, thiếu ngủ và nhiều lý do khác. Hari Won phủ nhận việc mình bị stress, nhưng thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu.

Căn bệnh liệt nửa mặt khiến Hari Won không thể cười

Theo Hari Won, những ngày qua, cô thường xuyên phải đi truyền vitamin tổng hợp để phục hồi sức khỏe. Nữ ca sĩ nói cô mất khoảng 2-4 tuần điều trị. Trong thời gian này, cô nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Hari Won tự động viên mình bằng cách lạc quan, ăn uống và tập trung trị liệu. Thông qua câu chuyện này, cô nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất.

"Tôi mong mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình. Mọi người hãy cố gắng tập thể dục. Những người bị bệnh như Hari, đừng tiêu cực quá. Hãy cố gắng vui vẻ, ăn uống đầy đủ để vượt qua bệnh tật", nữ ca sĩ nói.

Trong showbiz Việt cũng từng có một nghệ sĩ mắc phải căn bệnh giống bà xã Trấn Thành. Năm 2019, ca sĩ Lou Hoàng (nổi tiếng với nhiều bản hit như Mình Là Gì Của Nhau, Yêu Dại Khờ…) bất ngờ chia sẻ, anh bị bệnh liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt không cử động được. Anh bị liệt nửa mặt, tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác... cũng bị ảnh hưởng.

Nam ca sĩ Lou Hoàng từng muốn bỏ nghề vì mắc căn bệnh liệt nửa mặt

Sau khoảng 1 năm "ở ẩn" chữa bệnh, Lou Hoàng mới trở lại trong một gameshow truyền hình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Thời gian đầu tôi rất tiêu cực, đã từng hạ quyết tâm bỏ nghề. Là ca sĩ lên sân khấu mà mình giống như cà lăm vậy, rất khó để tương tác hay trình diễn bài hát của mình. Thế nhưng, tôi đã tự mình vực dậy tinh thần khi tình cờ tìm lại được những demo, những sáng tác đầu tiên của mình". Nhớ lại lý do mình đã lựa chọn và dấn thân vào sự nghiệp ca hát, Lou Hoàng mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn và không từ bỏ âm nhạc.

Căn bệnh liệt cơ mặt cũng từng khiến nhiều ngôi sao trên thế giới hoang mang. Tháng 6/2022, Justin Bieber phải hủy hàng loạt đêm nhạc trong chuyến lưu diễn vì lý do sức khỏe. Nam ca sĩ cho biết anh mắc phải hội chứng hiếm gặp Ramsay Hunt do virus varicella-zoster tấn công dây thần kinh bên trong tai. Cơ mặt một bên của Justin Bieber tê liệt hoàn toàn.

"Như các bạn có thể thấy, con mắt bên này không chớp. Tôi không thể cười nửa khuôn mặt bên này. Lỗ mũi bên phải cũng không cử động được, tức là bên mặt này của tôi bị liệt hoàn toàn", giọng ca người Canada nói.

Justin Bieber khiến khán giả lo lắng với căn bệnh liệt nửa mặt nguy hiểm

Mặc dù vậy, Bieber vẫn tin rằng mình sẽ vượt qua căn bệnh bằng cách tập luyện và điều trị để đưa khuôn mặt trở về như cũ: "Nó sẽ trở lại bình thường. Sẽ mất thời gian, và chúng tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng sẽ ổn thôi. Và tôi có hy vọng, tôi tin vào Chúa, và tôi tin rằng tất cả đều có lý do. Tôi không chắc đó là gì ngay lúc này, nhưng trong lúc chờ đợi tôi sẽ nghỉ ngơi".

Minh tinh Angelina Jolie cũng từng tiết lộ, cô bị liệt cơ mặt sau một năm ly hôn với Brad Pitt. Căn bệnh có tên là Bell's Palsy, phải điều trị bằng châm cứu. Bell’s Palsy là tình trạng dây thần kinh ngoại biên số bảy bị chèn ép và viêm sưng khiến nó mất khả năng điều khiển các cơ trên mặt, khiến khu vực đó bị cứng, tê và mất co giãn khi nói hoặc cười; khuôn mặt bị méo một bên.

Angelina Jolie chia sẻ: "Tôi không biết lý do mình bị bệnh xuất phát từ đâu, có thể do tôi đã trải qua một năm đầy biến động. Đôi lúc chính tôi cũng xem thường sức khoẻ của mình".

Angelina Jolie từng bị liệt nửa mặt sau khi ly hôn

Nữ diễn viên nói rằng cô không quá lo lắng. Jolie vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất toàn vẹn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn tự kiểm soát cuộc sống của bản thân. Cùng với các con, nữ diễn viên tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này bằng cả Đông và Tây y.