Không chỉ được sao Việt săn đón mà siêu phẩm tháng 3 này còn khiến các chàng trai Thái Lan trong nhóm 3TUAME & GRAVITY MOTION mê mẩn

Tung hoành showbiz Việt trong suốt tháng 3 vừa qua, phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" khiến các fandom ngỡ ngàng khi sơ hở là lại thấy thần tượng mình diện lên thiết kế giới hạn này của Tiger Beer và NTK Công Trí.



Phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" được chàng rapper khủng long 16Typh gọi bằng "hàng nóng", vũ khí bí mật để anh chàng có thêm sức mạnh mang chất riêng vang danh toàn cầu

Đáp lại 16Typh, ngay sau khi nhận được món quà từ Tiger Beer và NTK Công Trí, chủ nhân bản rap cực căng "Châu Á Vàng" - Lil Wuyn đã ngay lập tức cho ra lò một chiếc flow căng cực để vinh danh cho những bản lĩnh Châu Á đầy tự hào

Tưởng rằng hai "chiến thần" Rap Việt là cặp đôi "quậy đục nước" mạng xã hội với phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh", nhưng không, Trọng Hiếu mới chính là nhân tố hiphop mở màn cho loạt hình "art cool" này

Không hổ danh là phù thuỷ thị giác, Việt Max nhanh chóng cho ra đời phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" by Tiger và Công Trí phiên bản cực "nghệ". Đạo diễn tài ba chia sẻ chính thiết kế đã khơi gợi cảm hứng sáng tạo, khiến chính anh muốn chấm phá dấu ấn cá nhân lên món quà ý nghĩa này

Xuất phát tại Việt Nam, phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" vẫn đang tiếp tục vượt ra khỏi lãnh thổ hình chữ S để mang sứ mệnh truyền cảm hứng đến thế hệ bản lĩnh Á châu tại nhiều nước trên thế giới. Nếu phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" đã được fashionista Châu Bùi mang theo khi dự show Dior tại Paris; được "check-in" với siêu mẫu Võ Hoàng Yến trên đường phố California (Mỹ) thì mới đây, hai nhóm nhạc tài năng 3TUAME & GRAVITY MOTION diện thiết kế đồng sáng tạo giữa Tiger Beer và NTK Công Trí trong sản phẩm âm nhạc mới ra khiến cộng đồng giới trẻ xứ sở Chùa vàng, Thái Lan nhiệt tình săn lùng khắp nơi.

Chào sân với màn khoe vũ đạo cực cuốn hút, phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" hoàn toàn vừa vặn với những cỗ máy nhảy đến từ Thái Lan. 3TUAME & GRAVITY MOTION là hai trong nhiều nhóm nhạc Thái được giới trẻ yêu thích hiện nay; là đại diện cho thế hệ bản lĩnh Á châu nhờ những nỗ lực sáng tạo, vượt ra khỏi giới hạn bản thân để mang tới khán giả màn trình diễn ấn tượng bằng những bước nhảy điêu luyện và tràn đầy năng lượng

GRAVITY MOTION là nhóm nhảy nổi tiếng với những điệu breakdance đầy kỹ thuật và tính sáng tạo thu hút giới trẻ Thái Lan hiện nay. GRAVITY MOTION luôn không ngừng thử nghiệm những phong cách và kỹ thuật nhảy mới. Đồng thời các chàng trai luôn biết cách đầu tư vào màn trình diễn của mình để bắt kịp với xu hướng phát triển của âm nhạc thế giới. Cũng thuộc dòng nhảy Hip-hop, 3TUAME nổi tiếng nhờ những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và vũ đạo sáng tạo. Ba chàng trai trong nhóm đã từng tham gia và gặt hái nhiều thành công ở các cuộc thi lớn với những thành tích ấn tượng như: Giải vô địch khiêu vũ hip hop thế giới, Giải vô địch khiêu vũ Thái Lan vào năm 2017…

Với thiết kế ấn tượng cùng câu chuyện phía sau 2 huyền thoại bản lĩnh Tiger Beer và NTK Công Trí, phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ bản lĩnh Á châu ở nhiều nước trên thế giới. Không còn bất kì rào cản về ngôn ngữ, giờ đây, khi các "mãnh hổ" khoác lên mình phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" cũng chính là lúc được tiếp thêm sức mạnh để bùng cháy hơn với đam mê đích thực, phá bỏ giới hạn và can đảm tiến lên phía trước để chinh phục những đỉnh cao mới.