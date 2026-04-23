Không cần viral, nhiều người vẫn kiếm hàng chục triệu mỗi tháng nhờ làm affiliate TikTok Shop

Chỉ với thao tác lấy link sản phẩm và chia sẻ vào các hội nhóm Facebook, Zalo, Threads hoặc cộng đồng phù hợp, nhiều người đã tạo ra nguồn thu nhập đều đặn mỗi tháng. Có người kiếm thêm vài triệu để trang trải chi phí sinh hoạt, nhưng cũng có những trường hợp thu nhập đạt 20-30 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí hàng trăm triệu đồng trong các dịp siêu sale lớn.

Không cần xây kênh lớn vẫn có thể tạo thu nhập

Khác với hình dung phổ biến về nghề sáng tạo nội dung, link affiliate không đòi hỏi người dùng phải tự quay video, đầu tư thiết bị hay livestream bán hàng. Người làm affiliate chỉ cần chọn sản phẩm phù hợp, lấy link từ TikTok Shop và chia sẻ đến đúng nhóm khách hàng tiềm năng ở các hội nhóm Facebook, Zalo, Threads hoặc chia sẻ cho bạn bè, cộng đồng đang có nhu cầu. Khi có người nhấp vào link và mua hàng thành công, người chia sẻ sẽ nhận được hoa hồng tương ứng. Toàn bộ quá trình nhập hàng, quản lý kho, đóng gói hay vận chuyển đều do nhà bán hàng xử lý.

Chính vì vậy, hình thức này phù hợp với rất nhiều đối tượng: dân văn phòng muốn có thêm thu nhập ngoài giờ, mẹ bỉm sữa ở nhà chăm con, sinh viên, người lao động tự do hoặc bất kỳ ai đang muốn thử sức với công việc online mà không cần bỏ vốn.

TikTok là nơi các xu hướng tiêu dùng hình thành rất nhanh. Nhiều sản phẩm chỉ sau vài ngày xuất hiện trong video viral đã trở thành món hàng được săn tìm trên khắp các hội nhóm. Điều này giúp người làm affiliate dễ dàng tận dụng hiệu ứng "FOMO" - tâm lý sợ bỏ lỡ để thúc đẩy quyết định mua hàng.

Bên cạnh đó, TikTok Shop cũng là nền tảng có sẵn lượng nội dung khổng lồ từ người bán, KOL và nhà sáng tạo nội dung. Người làm affiliate không nhất thiết phải tự quay video mà vẫn có thể sử dụng các clip review, trải nghiệm sản phẩm hoặc chia sẻ lại video xu hướng để tăng mức độ thuyết phục.

Ngoài ra, người dùng TikTok thường đã có sẵn nhu cầu sau khi xem các video review hoặc trải nghiệm thực tế. Vì vậy, khi thấy một link sản phẩm đi kèm ưu đãi hấp dẫn, họ thường chốt đơn rất nhanh.

Theo nhiều người làm affiliate lâu năm, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa TikTok Shop và các nền tảng khác: nhu cầu mua hàng được hình thành ngay trong lúc người dùng giải trí.

Từ dân văn phòng đến mẹ bỉm sữa đều có thể kiếm tiền

Một trong những lý do khiến affiliate TikTok Shop bùng nổ là vì mô hình này mở ra cơ hội cho rất nhiều nhóm người khác nhau.

Anh Minh (30 tuổi, Hà Nội) - từng làm quản lý bán lẻ, hiện chuyển sang tập trung hoàn toàn vào việc chia sẻ link affiliate. Anh cho biết một trong những sản phẩm đầu tiên giúp anh có thu nhập ổn định là quạt cầm tay Goojodoq trong mùa hè."Thời điểm đó trời rất nóng, nhu cầu mua quạt mini tăng mạnh. Tôi chỉ tập trung chia sẻ đúng một sản phẩm vào các hội nhóm phù hợp và mỗi tháng có thể kiếm khoảng 20-30 triệu đồng" và theo anh, yếu tố quan trọng nhất là phải chọn đúng sản phẩm đang có nhu cầu cao và chia sẻ đúng thời điểm.

Trong khi đó, chị Thu (Đà Nẵng), một người làm affiliate toàn thời gian tại nhà, cho biết bí quyết của chị là chỉ giới thiệu những món đồ bản thân đã trực tiếp sử dụng. "Tôi thường ưu tiên những sản phẩm có giá tốt, kết hợp được nhiều mã giảm giá và thật sự hữu ích. Khi mình đã dùng qua rồi thì lời giới thiệu sẽ chân thật hơn, khách cũng dễ tin hơn", chị chia sẻ.

Chị cho biết nhiều khách hàng chốt đơn rất nhanh vì giá mua qua link affiliate thường rẻ hơn so với mua trực tiếp ở siêu thị hoặc nền tảng khác. Đối với các mẹ bỉm sữa, affiliate TikTok Shop cũng đang trở thành một cách kiếm thêm thu nhập khá phổ biến. Chị kể rằng chị thường chia sẻ các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ mà bản thân đang sử dụng, như ghế ăn dặm, máy hâm sữa hay đồ dùng cho bé. "Tôi không đăng link ngay mà thường chia sẻ trải nghiệm thật trước. Khi mọi người hỏi nhiều, tôi mới để link sản phẩm. Cách này hiệu quả hơn rất nhiều vì người xem cảm thấy mình đang nhận được lời khuyên thật chứ không phải quảng cáo".

Bí quyết để tăng hiệu quả khi chia sẻ link tiếp thị liên kết

Theo những người đã có kinh nghiệm, chia sẻ đường dẫn tiếp thị liên kết không đơn giản là đăng thật nhiều link. Điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm, đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Một số nguyên tắc thường được áp dụng gồm:

Với những người muốn theo đuổi nghiêm túc hơn, affiliate TikTok Shop thậm chí có thể trở thành một công việc toàn thời gian. Một số người còn kết hợp thêm quảng cáo, xây dựng cộng đồng riêng hoặc phát triển thương hiệu cá nhân để gia tăng doanh thu.

Từ một hình thức kiếm thêm thu nhập ngoài giờ, chia sẻ link affiliate trên TikTok Shop đang dần trở thành cơ hội mới cho nhiều người muốn bước vào lĩnh vực kinh doanh online với chi phí thấp và rào cản không quá lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng trưởng, cùng với khả năng tạo xu hướng rất mạnh của TikTok, việc chia sẻ link affiliate được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những mô hình kiếm tiền hấp dẫn bậc nhất trong thời gian tới.