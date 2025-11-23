Không cần đi xa, không phải xếp hàng, dịch vụ công mà tất cả người dân đều cần đã có mặt trên VNeID

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản VNeID mức 2 (định danh đầy đủ) để thực hiện. Nếu chưa có, hãy đăng ký tại cơ quan Công an gần nhất.

Dưới đây là các bước chi tiết dựa trên hướng dẫn chính thức từ Bộ Công an (cập nhật đến năm 2025):

1. Cài đặt và cập nhật ứng dụng VNeID

- Tải ứng dụng VNeID từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) nếu chưa có.

- Cập nhật lên phiên bản mới nhất để hỗ trợ thủ tục.

- Đăng nhập bằng số định danh cá nhân (số CCCD) và mật khẩu. Nếu quên mật khẩu, sử dụng tính năng khôi phục qua OTP gửi về số điện thoại đăng ký.

2. Truy cập mục Thủ tục hành chính

- Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn Thủ tục hành chính

- Tìm và chọn Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng)

3. Tạo yêu cầu mới

- Chọn Tạo mới yêu cầu (có thể khai cho bản thân hoặc khai hộ người khác).

- Điền đầy đủ thông tin yêu cầu

4. Xác nhận và gửi hồ sơ

- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin.

- Tích chọn "Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật"

- Nhấn Gửi hồ sơ và nộp lệ phí (kèm theo phí chuyển phát)

5. Theo dõi và hoàn tất

- Theo dõi trạng thái hồ sơ trong ứng dụng và nhận căn cước mới.

Lưu ý quan trọng:

- Điều kiện: Phải từ 14 tuổi trở lên, có CCCD hợp lệ (nếu thẻ hết hạn nặng, có thể dùng tài khoản VNeID của cha/mẹ để đăng nhập tạm thời).

- Nếu thẻ mất hoàn toàn và chưa có dữ liệu định danh, bạn cần đến trực tiếp Công an để hỗ trợ.

- Nếu gặp lỗi, liên hệ hotline Bộ Công an: 1900 0368 hoặc kiểm tra tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).