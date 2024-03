Khởi tố người đàn ông trồng hơn 1.600 cây thuốc phiện ở Cao Bằng

Theo tin từ Công an tỉnh Cao Bằng ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình vừa khởi tố bị can và tạm giam Đặng Vần Chòi (SN 1965, trú tại xóm Nà Ngù, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình) về tội trồng cây thuốc phiện.

Ngày 6/3, lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khe núi Trà Lầu thuộc xóm Nà Ngù, Công an xã Mai Long phát hiện một đám cây nghi là cây thuốc phiện.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số cây này là của ông Đặng Vần Chòi. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng gồm 700 cây.

Đặng Vần Chòi (bên phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Đặng Vần Chòi tự giác khai nhận còn 2 điểm khác trồng loại cây này, lần lượt có số lượng 257 cây và 700 cây. Tổng số lượng cây được thu giữ là 1.657 cây.

Đặng Vần Chòi thừa nhận đó là cây thuốc phiện; ông ta tự trồng số cây này trong các rẫy nhỏ tại khu vực khe núi với mục đích phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Vần Chòi, phát hiện, thu giữ 1 túi nylon bên trong có nhiều quả và hạt khô, tổng khối lượng là 14,0635 gram (Chòi khai nhận đây là hạt và quả của cây thuốc phiện).

Toàn bộ số tang vật được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để trưng cầu giám định. Ngày 13/3, Viện có kết luận, 1.657 cây do Công an huyện Nguyên Bình gửi là cây thuốc phiện.

Một vụ trồng cây thuốc phiện khác cũng được phát hiện ở Lai Châu vào ngày 5/3. Công an xã Tà Tổng, huyện Mường Tè nhận được thông tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4 giờ leo núi có mảnh đất trồng cây thuốc phiện. Sáng 5/3, tổ công tác Công an huyện huyện Mường Tè bắt quả tang bà Lỳ Khừ Nu (67 tuổi) đang lên nương thuốc phiện khai thác nhựa.

Nương này có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, nhiều quả đã đến thời điểm cho nhựa. Bà Nu khai nhận đã lén trồng chúng để lấy nhựa sử dụng, nếu thu hoạch được nhiều sẽ bán.

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên và tạm giữ hình sự đối với Lý Khừ Nu.