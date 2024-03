Người đàn ông trồng trái phép 3 vườn cây thuốc phiện

Ngày 13/3, Công an xã Huy Giáp phối hợp Công an xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bảo Lạc tổ chức tuần tra khu vực tại xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp giáp ranh với xóm Lũng Vài, xã Đình Phùng, phát hiện trong 3 khu vườn của ông H.T.C. (sinh năm 1983, hộ khẩu tại xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) có trồng nhiều cây thuốc phiện.

Hiện trường vụ việc

Tổ công tác đã lập biên bản, phá nhổ và kiểm đếm được tổng số có 558 cây thuốc phiện tại 3 khoảng vườn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.

Những năm gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, triệt phá nhiều vườn cây thuốc phiện do người dân trồng trái phép.

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí đã có không ít đối tượng bị đưa ra xét xử trước pháp luật nhưng một số người dân vẫn bất chấp quy định, lén lút trồng xen trong vườn nhà hoặc tại những khu vực rừng sâu, vắng người qua lại.