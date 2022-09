Khởi tố kẻ lái ô tô theo kiểu "tự sát" rồi nhờ người khác nhận tội thay

Ngày 8-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố Vũ Văn Ba (SN 1985; trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vũ Văn Ba tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 24-8-2022, Vũ Văn Ba điều khiển ôtô di chuyển trên Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận các xã Diễn Phúc, Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu (Nghệ An). Quá trình điều khiển ôtô, Ba đã có hành vi lạng lách, đánh võng, đối đầu với các xe ngược chiều. Hành vi trên gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, gây tâm lý bất an, lo sợ cho người đi đường và làm mất an ninh trật tự.



Vũ Văn Ba điều khiển xe lao sang làn đường ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định khi tham gia giao thông, Vũ Văn Ba nghi có sử dụng chất kích thích (rượu, bia). Làm việc với cơ quan công an Ba thừa nhận đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát.



Đặc biệt, khi phát hiện bản thân vi phạm, Vũ Văn Ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Vũ Văn Ba là người điều khiển ôtô xuất hiện trên clip.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Vũ Văn Ba theo quy định của pháp luật.