Khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Thắng vì sản xuất dép CROCS giả

Giám đốc Nguyễn Văn Thắng đã xây dựng một dây chuyền làm giả tinh vi, sản xuất hàng vạn đôi dép nhãn hiệu CROCS giả.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép, khởi tố 2 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, qua nắm nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, Phòng PC03 phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu CROCS là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, ngụ tại phường Dĩ An), là giám đốc công ty cầm đầu.

Đầu tháng 6/2026, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Dĩ An triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Công an xác định, từ tháng 1/2024 đến nay, đường dây sản xuất dép giả do Nguyễn Văn Thắng cầm đầu, giao cho Lâm Thanh Vững (SN 1991, ngụ phường Dĩ An) làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng và Lâm Thanh Vững về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.