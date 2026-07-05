Khởi tố Giám đốc Lê Anh Tuấn cùng 5 đồng phạm trong vụ án LAS-XD 909

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố thêm 6 bị can, trong đó có một giám đốc và một phó giám đốc doanh nghiệp, để điều tra hành vi sử dụng tài liệu giả trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu và hoàn công công trình.

6 bị can bị khởi tố gồm: Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Nguyễn Văn Thành, Phạm Quang Ninh (nhân viên Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Doãn Mạnh Đồng (Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt), Nguyễn Toàn Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT) và Lê Huy (nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ của nhiều công trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.