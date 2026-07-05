Trong năm nay, “ông lớn” Hàn Quốc sẽ khởi công xây dựng nhà máy bán dẫn 1 tỷ USD, quy mô hơn 300.000 m² tại thành phố cảng lớn nhất miền Bắc

Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải dự kiến khởi công quý III/2026.

Chiều 3/7, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền.

Theo đó, ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng thực hiện sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn; cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh do Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: UBND thành phố Hải Phòng)

Địa điểm thực hiện dự án nằm trong phạm vi Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 323.812 m², tương đương với quy mô của 43 sân bóng đá tiêu chuẩn. Tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Dự kiến khởi công trong năm nay, vận hành thử nghiệm quý III/2027, vận hành chính thức và sản xuất hàng loạt vào quý III/2028.

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng được thành lập từ tháng 9/2016 với Dự án đầu tư đầu tiên tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với nguồn vốn 550 triệu USD, xây dựng nhà máy V1 chuyên sản xuất mô-đun camera, đến nay, đã xây dựng hoàn thành nhà máy V3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 2 tỷ USD.

Với vai trò là một trong những dự án FDI cốt lõi mang tính động lực, LG Innotek đã và đang đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã hội của Hải Phòng thông qua việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định và kiến tạo môi trường làm việc chất lượng cao cho hàng ngàn lao động.

Qua nghe báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố và ý kiến các sở, ngành, đơn vị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu kết luận: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Nhấn mạnh, đây là dự án đầu tiên trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng, quy mô lớn, ngành nghề thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng triển khai thực hiện các bước theo thẩm quyền, đúng quy định, đảm bảo để khởi công dự án trong quý III/2026.