Khởi tố giám đốc công ty xăng dầu Nguyễn Minh Phương

VKSND khu vực 15 phê chuẩn khởi tố Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ, về tội trốn thuế hơn 2,2 tỷ đồng liên quan việc chuyển nhượng Trạm dừng nghỉ Sơn Định.

Ngày 12/8, VKSND khu vực 15 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ về tội "Trốn thuế", theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, ngày 4/5/2024, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ do Nguyễn Minh Phương làm Giám đốc và Công ty TNHH LN do ông Lê Văn Nhất làm người đại diện theo pháp luật, thỏa thuận chuyển nhượng dự án Trạm dừng nghỉ Sơn Định (được UBND tỉnh Phú Yên cũ phê duyệt đầu tư cho Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ) với giá trị thực tế 11,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, ngày 16/5/2024, Nguyễn Minh Phương và ông Lê Văn Nhất thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trạm dừng nghỉ Sơn Định với giá 05 tỷ đồng, sau đó thực hiện công chứng hợp đồng tại Văn phòng Công chứng...

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ không lập hóa đơn, không nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Theo Kết luận giám định: Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ trốn thuế với số tiền 2.239.102.510 đồng.

Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.