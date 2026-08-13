Đường 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội tối om, dân phải dùng đèn pin dò đường

“Khoảng 19h, khi lượng phương tiện bắt đầu đông và người dân ra ngoài tập thể dục, tuyến đường đã chìm trong bóng tối. Xe tải trọng lớn cũng thường xuyên ra vào, lùi xe nên việc đi lại càng khiến người dân lo lắng”, bà Hoa nói.