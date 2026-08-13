Đường 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội tối om, dân phải dùng đèn pin dò đường

Tuyến đường Nguyễn Thế Rục - Hồng Tiến vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng thường xuyên chìm trong bóng tối về đêm, người dân phải dùng đèn pin khi đi bộ, đạp xe.
Video: Tuyến phố có đèn chiếu sáng cũng như không, dân phải dùng đèn pin dò đường
Tuyến đường Nguyễn Thế Rục - Hồng Tiến (phường Bồ Đề) được đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, kết nối các tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch Nhật Tân - Đông Trù, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tuyến đường được đưa vào khai thác năm 2024.
Sau khi đi vào hoạt động, tuyến đường góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và kết nối giao thông liên khu vực, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, thời gian gần đây, hệ thống chiếu sáng công cộng trên đoạn từ ngã tư Nguyễn Thế Rục - Ngọc Lâm đến ngã tư Nguyễn Thế Rục - Ngọc Thụy hoạt động không ổn định.
Đáng chú ý, đèn đường tại khu vực này chỉ sáng trong khoảng từ 18h đến 19h30 rồi đồng loạt tắt.
Khi trời tối hẳn, cả đoạn đường dài chìm trong bóng đêm, trong khi lượng xe qua đây vẫn khá đông.
Việc hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường đồng loạt tắt khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, việc đi lại trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trong bóng tối, người đi bộ muốn sang đường phải dựa vào ánh sáng từ đèn của các xe đang lưu thông để quan sát.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa (phường Bồ Đề), thời điểm tuyến đường mới đưa vào sử dụng, hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khoảng 1-2 tháng trở lại đây, đèn đường ở cả hai chiều thường xuyên ngừng hoạt động.
“Khoảng 19h, khi lượng phương tiện bắt đầu đông và người dân ra ngoài tập thể dục, tuyến đường đã chìm trong bóng tối. Xe tải trọng lớn cũng thường xuyên ra vào, lùi xe nên việc đi lại càng khiến người dân lo lắng”, bà Hoa nói.
Trong bóng tối, người đi bộ muốn sang đường phải dựa vào ánh sáng từ đèn xe đang chạy trên đường.
Những người đi xe đạp cũng phải vừa di chuyển vừa dò đường.
Thậm chí, có người đạp xe đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Tình trạng đèn đường không hoạt động khiến tuyến đường vốn được đầu tư quy mô trở nên thiếu an toàn về đêm, đặc biệt tại những khu vực có đông xe qua lại và công trình xây dựng.
Người dân sinh sống tại khu vực xung quanh trục đường này mong muốn đơn vị quản lý, vận hành sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng hệ thống chiếu sáng không hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và thuận tiện cho người dân khi lưu thông vào ban đêm.