Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH liên quan vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 2 bị can liên quan việc vận chuyển, đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng tại khu vực tái chế của một doanh nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can gồm Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Trong đó, Hoàng Quang Biển là Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Hoàng Quang Biển, Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn)

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra trong tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh. Quá trình phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A trên đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và các vật liệu xây dựng khác được vận chuyển đến một số địa điểm.

Đáng chú ý, hơn 126 tấn chất thải xây dựng đã được vận chuyển và đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh, thuộc khối Mai Pha, phường Đông Kinh.

Theo cơ quan công an, số chất thải này được đưa về khu vực trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Từ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can Hoàng Quang Biển, Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh và Hoàng Minh Hậu để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận chuyển, đổ, tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng tại Công ty TNHH Biển Anh hoặc các địa điểm khác có liên quan, cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an cho biết mọi thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn