Khởi tố chủ quán bar trá hình ở Đồng Nai

Ngày 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can đối L.T.L (SN 1991, ngụ tại huyện Long Thành), chủ quán bar "trá hình" B&B (quán Bia Club) do vi phạm các quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh B&B (quán Bia Club)

Trước đó, khuya ngày 2-11, Công an huyện Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân đột kích vào nhà hàng, quán bar có dấu hiệu hoạt động “trá hình” Bia Club.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an xác định bên trong quán hàng chục thanh niên (nam và nữ) đang uống bia, hút shisha, hút bóng cười, nghe nhạc mạnh...

Lực lượng công an phát hiện quán Bia Club kinh doanh khí N2O không có giấy phép; không có giấy chứng nhận về đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Kiểm tra tại quán Bia CLub

Công an đã tạm giữ 11 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài chưa sử dụng; 10 hộp thuốc shisha các loại đã qua sử dụng; 2 bình khí N2O loại 15kg/bình đã sử dụng và nhiều tang vật có liên quan (số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ).

Qua đó, đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong kinh doanh nhà hàng, quán bar hoạt động biến tướng.