Khởi tố chủ hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh Trần Thị Nga SN 1992

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Trần Thị Nga, chủ hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh, do bị cáo buộc che giấu doanh thu hơn 80 tỷ đồng và trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga, sinh năm 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Nga (áo trắng). Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện hộ kinh doanh Trần Thị Nga, có địa chỉ tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh, có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn thuế.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định: Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, hộ kinh doanh Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không nộp hồ sơ khai thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.