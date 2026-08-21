Truy nã đặc biệt Đỗ Thị Huyền SN 1996: Bất kỳ ai phát hiện cũng có thể bắt giữ và giải đến cơ quan công an

Công an tỉnh Hưng Yên đang truy nã đặc biệt Đỗ Thị Huyền (SN 1996) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan chức năng.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo quyết định truy nã đối với Đỗ Thị Huyền (SN 1996, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định truy nã, Đỗ Thị Huyền bị khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ đang ở đâu.

Quyết định truy nã bị can Đỗ Thị Huyền

Trước khi bỏ trốn, Đỗ Thị Huyền trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bị can là lao động tự do, mang quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Thị Huyền.

Công an đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ người đang bị truy nã có quyền giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ số 79A đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, hoặc qua số điện thoại 069.2849.280.

Theo quyết định truy nã, cơ quan chức năng yêu cầu Đỗ Thị Huyền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.