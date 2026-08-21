Hàng dài người xếp hàng tại Dinh Độc Lập để “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình 81 năm trước: Có gì mà nhiều bạn trẻ vượt hàng trăm cây số để trải nghiệm?

Sáng 19/8, nhiều gia đình, sinh viên và người trẻ kiên nhẫn xếp hàng tại Dinh Độc Lập để trải nghiệm hành trình trở về ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo.

Clip: Di Anh

"Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được..." - Câu nói quen thuộc vang lên đánh thức mọi trái tim tự hào của người dân Việt Nam.

Trong không gian của Dinh Độc Lập, lời Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình mùa thu năm nào không chỉ còn là giai điệu vang vọng từ miền ký ức qua trang sách hay tư liệu thước phim, mà bất ngờ hiện hữu ngay trước mắt, chân thực và sống động đến nghẹn ngào.

Hàng dài người xếp hàng tại khu vực Dinh Độc Lập (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn chờ đến lượt trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” bằng công nghệ thực tế ảo (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Trong giây phút chiếc kính VR vừa khép lại, khoảng cách của hơn 80 năm lịch sử dường như tan biến, nhường chỗ cho nhịp đập thổn thức của hàng vạn con tim đang cùng hướng về ngày Quốc Khánh thiêng liêng.

Sáng 19/8, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng trở lại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức chương trình đã có đông người dân xếp hàng chờ đến lượt. Có gia đình đưa theo con nhỏ, có nhóm sinh viên, cũng có những bạn trẻ từ các tỉnh xa đến TP.HCM chỉ để trải nghiệm hành trình đặc biệt này.

Đeo kính VR, người trải nghiệm được bước vào không gian 360 độ tái hiện Quảng trường Ba Đình hơn 80 năm trước. Họ có thể quan sát xung quanh, dịch chuyển, tương tác bằng cử chỉ và lời nói, tạo cảm giác như đang thực sự đứng giữa biển người trong ngày đất nước giành độc lập.

Thông qua kính VR, không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được tái hiện sống động sau hơn 80 năm (Ảnh: Di Anh)

Ngay cả những du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú (Ảnh: Di Anh)

Chị Đinh Lê Viết Nghĩa (phường An Nhơn, TP.HCM) cho biết trải nghiệm VR khiến chị có cảm giác mình trở thành một người dân đang có mặt tại Quảng trường Ba Đình năm 1945:

“Thực sự rất tự hào vì mình được là người Việt Nam. Xem thực tế ảo, mình cảm giác được là sống trong khung cảnh đó, là một người dân tại thời điểm Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập”.

Không chỉ người dân TP.HCM, chương trình còn thu hút những bạn trẻ từ các tỉnh thành khác.

Nguyệt Nga, đến từ Đắk Lắk, cho biết cô đã vượt hơn 300 km để có mặt tại chương trình.

“Em cảm thấy rất xúc động khi được chứng kiến Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Chỉ là thực tế ảo thôi mà đã xúc động như thế thì không biết nếu mình là người dân sống trong ngày hôm đó sẽ có cảm xúc thế nào nữa”.

Với Hoàng Anh (Tây Ninh), việc ứng dụng công nghệ 3D, VR để kể câu chuyện lịch sử giúp người trẻ dễ dàng hình dung hơn về không khí của những ngày tháng đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Để kịp tham gia, Hoàng Anh cho biết đã rời Tây Ninh từ 5h sáng, sau đó chờ từ 7h đến gần 9h mới được trải nghiệm.

Những cảm xúc chân thành của người dân sau trải nghiệm đặc biệt được ghi lại (Ảnh: Di Anh)

Có người vượt hàng trăm cây số, có người chờ gần một tiếng để được “trở về” thời khắc lịch sử (Ảnh: Di Anh)

Chỉ vài phút đeo kính VR nhưng với nhiều người, đó là hành trình đặc biệt trở về một thời khắc cách đây 81 năm (Ảnh: Di Anh)

“Việc tiếp cận với hình thức 3D này sẽ giúp thế hệ tụi em càng yêu nước hơn, biết rõ được ông cha ta đã từng trải qua những khoảnh khắc lịch sử như thế nào”.

Những hàng người chờ đợi vì thế vẫn tiếp tục nối dài. Phương Anh (Bình Quới, TP.HCM) cho biết cô đã chờ khoảng một tiếng để đến lượt.

“Nếu xem ở trên các phương tiện truyền thông thì nhiều lắm, nhưng để trực tiếp cảm nhận không khí ở đó thì em nghĩ đây là cơ hội hiếm có”.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc biến một dấu mốc lịch sử vốn quen thuộc qua sách vở, hình ảnh và phim tư liệu thành trải nghiệm mà người tham gia có thể trực tiếp tương tác. Từ người lớn tuổi đến sinh viên, từ những nhóm bạn trẻ đến các gia đình có con nhỏ, nhiều người chấp nhận chờ đợi trong thời tiết không quá thuận lợi để có vài phút “trở về” hơn 80 năm trước.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra trong 3 ngày, từ 19-21/8, tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập).

Ra mắt công chúng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm 2025, chương trình từng thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm tại Hà Nội, trước khi tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Sau hơn 80 năm, một thời khắc lịch sử lại được kể bằng ngôn ngữ của công nghệ. Và với những người trẻ kiên nhẫn xếp hàng trong sáng 19/8, hành trình ấy có lẽ không chỉ là vài phút đeo kính VR, mà là một lần được đứng giữa lịch sử theo cách gần gũi nhất.