Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo ở Tiền Giang nhắn tin "gạ tình" nữ sinh

Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Sơn Hà, là giáo viên dạy môn âm nhạc của trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có hành vi nhắn tin "gạ tình" một nữ sinh lớp 8 của trường này, Công an thành phố Mỹ Tho xác định nghi phạm Nguyễn Sơn Hà có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp.

Nguyễn Sơn Hà đã bị tạm giam do có hành vi dâm ô với nữ sinh

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa Nguyễn Sơn Hà và một nữ sinh lớp 8 cùng trường, với nội dung trên mức tình cảm. Sau khi thông tin này được lan truyền, phụ huynh của em nữ sinh bức xúc đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.



Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Sơn Hà đã thừa nhận nội dung lan truyền trên mạng xã hội là do chính mình nhắn với em nữ sinh.

Lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan công an, UBND thành phố Mỹ Tho tiến hành các bước xử lý trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường cũng như các cá nhân có liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận.