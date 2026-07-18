Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn - nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc gặp mặt để nói chuyện, người đàn ông bị cáo buộc dùng kéo mang theo từ trước đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2026, Tuấn và chị Đ.T.H. (SN 1988, ngụ TP. Đồng Nai, trú phường Bình Phước) có quan hệ tình cảm, sau thời gian chung sống thì phát sinh mâu thuẫn. Tối 5/7, Tuấn hẹn gặp chị Đ.T.H để nói chuyện. Trong quá trình gặp mặt, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng kéo mang theo từ trước, đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến chị H. tử vong rồi bỏ trốn.

Nhận tin, Công an điều tra truy xét bắt giữ Tuấn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luât.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm; không để những mâu thuẫn cá nhân trở thành nguyên nhân dẫn đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.