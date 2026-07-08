Vụ chồng sát hại vợ, bỏ vào bao tải phi tang ở TP.HCM: Gia đình lên tiếng, chủ trọ tiết lộ bất ngờ

Chị gái của nạn nhân cho biết chỉ hay tin khi nhận được thông báo từ công an.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại bờ kè, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (chồng nạn nhân, sinh năm 1978, trú TP. Cần Thơ). Nạn nhân trong vụ việc là chị K.T.H. (sinh năm 1981, quê Cần Thơ, hiện trú tại phường Bình Hòa, TP.HCM, vợ của Thái).

Chia sẻ trên báo VnExpress, chị của nạn nhân cho biết, khi nhận được thông báo từ công an, gia đình mới biết sự việc. Người chị gái bộc bạch, dù 2 chị em sống không quá xa nhau nhưng ít liên lạc vì ai cũng bận bịu với công việc mưu sinh.

Gia đình thông tin thêm, vợ chồng chị H. có 3 con, hoàn cảnh kinh tế không khá giả. Nhiều năm trước, họ rời quê ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay sáp nhập vào TP. Cần Thơ) lên TP.HCM làm công nhân. 3 con gửi ở quê cho người thân chăm sóc.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận nguyên nhân xuống tay với vợ là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Bà Tư, chủ khu nhà trọ cho biết vợ chồng nạn nhân thuê phòng tại đây khoảng 10 năm. Cả 2 cùng làm tại một công ty sản xuất giấy gần nơi ở. Trong thời gian sinh sống tại đây, vợ chồng nạn nhân được nhận xét là hòa đồng, ít khi cãi vã hay mâu thuẫn với hàng xóm. Mỗi khi nhận lương, Thái thường nhờ chủ nhà trọ chuyển tiền về cho các con.

Nhiều người sống cùng khu trọ cũng cho biết Thái chưa từng xích mích với ai. Gần đây, những người này thấy Thái vẫn đi làm bình thường nhưng có uống rượu nhiều hơn trước. Mọi người chỉ biết đã xảy ra án mạng khi công an đến khám nghiệm hiện trường.

Một người bạn của Thái cũng cho biết vợ chồng nạn nhân từng giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Thái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nghi phạm nhiều lần tâm sự rằng muốn làm thêm ở TP.HCM một thời gian để dành tiền về quê xây nhà.

Trước đó, vào ngày 3/7, một nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3 trong lúc dọn dẹp khu vực bờ kè phía sau công ty trên đường 17, phường Hiệp Bình (TP.HCM) thì phát hiện một bao tải màu xanh bốc mùi hôi nên mở ra kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể trong bao tải cách đây ít ngày. (Ảnh: VTV)

Thông tin trên báo VOV cho hay, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm là Thạch Kim Thái. Tại cơ quan điều tra, Thái đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Công an TP.HCM hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải theo đúng quy định của pháp luật.