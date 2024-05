Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên đưa đón liên quan vụ bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình là giáo viên đảm nhiệm việc đưa đón trẻ ở trường mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình về tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Nhiều người hiếu kì theo dõi vụ việc

Theo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, ngay sau khi vào cuộc, Công an TP. Thái Bình đã triển khai điều tra, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên nhận định cháu bị suy hô hấp.

Liên quan đến vụ án, ngay ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định.

Hiện, Lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.