Bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường sau vụ tai nạn, tài xế xe tải bị khởi tố

Tối 29-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh (38 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 21-4, Dinh điều khiển xe tải mang BKS: 38C-198.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi tới địa phận tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Dinh đã điều khiển phương tiện vượt không đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 38AC-015.xx do em T.T. Q. T. (15 tuổi, ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến em T. ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên em T. đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, sau khi gây tai nạn, Dinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy em T. ngã nhưng vẫn rời khỏi hiện trường.