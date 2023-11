Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự đối với 5 người.

Các bị can bị khởi tố gồm Trần Quốc Hùng (SN 1976, Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn (SN 1982, chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Nguyễn Hữu Khải (SN 1977, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988, chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Trương Hoàng Dũng (DN 1982, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin thêm về kết luận thanh tra về cung ứng điện, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - nêu rõ, căn cứ theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về cung ứng điện, có một số tồn tại và vi phạm với 5 nhóm nội dung.

Trong đó có việc chậm đầu tư hoàn thành một số nguồn và lưới điện; việc đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu sơ cấp; điều độ hệ thống điện và cân đối các nguồn điện; vi phạm chỉ đạo điều hành và lập lịch; để gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng ở khu vực miền Bắc...

Theo ông Hùng, đây là những nội dung rất quan trọng nên để làm rõ trách nhiệm, các đơn vị liên quan lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm. Đến nay, EVN đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo các đơn vị liên quan, đảm bảo kiểm điểm đúng vi phạm và tồn tại.

Kết quả, đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Hiện quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật đã thực hiện theo quy định của Trung ương và đã cơ bản hoàn tất.

Trong đó, EVN đã làm rõ trách nhiệm thực hiện xử lý kỷ luật một số nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý. Bao gồm xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện; ban hành quyết định kỷ luật khiển trách với 3 Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, đề xuất kỷ luật khiển trách với 1 nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn và thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn. Do vấn đề này vượt thẩm quyền nên đơn vị đang báo cáo các cấp có thẩm quyền.