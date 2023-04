Khởi tố 3 đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thiên (SN 1996, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Văn Tèo (SN 1991, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Mai Xuân Dũng (SN 1991, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh khi các đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Minh Thiên, Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng có mối quan hệ quen biết. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả 3 đã bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Minh Thiên (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Khoảng 2h ngày 24/3, các đối tượng này đã đột nhập 1 cửa hàng điện thoại trên địa bàn khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng, với tổng trị giá tài sản hơn 1,5 tỷ đồng. Sau đó, cả 3 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 3/4 và ngày 6/4 vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với lực lượng Công an ở một số tỉnh vùng ĐBSCL lần lượt bắt giữ Thiên, Tèo và Dũng khi các đối tượng này đang lẩn trốn.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, cả 3 đối tượng này đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh như: cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thời gian qua, nhóm đối tượng này hoạt động trộm cắp tài sản lưu động tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang… với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, mở rộng.