Khởi tố 2 đối tượng đập phá nhà dân ở Long An

Liên quan đến vụ nhóm đối tượng vào nhà dân đập phá giữa ban ngày, sáng nay (8/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng (37 tuổi) và Trần Nhật Tâm (27 tuổi), cùng ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về tội hủy hoại tài sản.

Ngày 27/6, nhóm đối tượng hơn 10 người ngang nhiên xông vào đập phá, làm hư hỏng nhiều tải sản nhà bà Thanh Qua xác minh, con trai của bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành) có vay nợ bên ngoài, sau đó thế chấp giấy tờ, đồng ý bán nhà cho chủ nợ để trả nợ. Tuy nhiên, đến thời hạn, người này không giao nhà.



Sau khi uống rượu, Nguyễn Công Bằng và Trần Nhật Tâm cùng một số đối tượng đã kéo đến đập phá nhà để gây áp lực giao nhà. Vụ việc này không liên quan gì đến tín dụng đen.

Như VOV đưa tin, trước đó vào khoảng 15h45 ngày 27/6, nhóm hơn 10 người ngang nhiên xông vào đập phá, làm hư hỏng nhiều tải sản có giá trị trong nhà bà Thanh.

Sau khi đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính, cả nhóm tiếp tục lao vào trong nhà đập phá đồ đạc, tài sản. Người dân sang can ngăn cũng bị cũng bị chúng ném ghế vào đầu. Sự việc được camera gắn trước và trong nhà ghi lại.