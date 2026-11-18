Chân đế nặng 8.000 tấn và khối thượng tầng 3.400 tấn của trạm biến áp ngoài khơi dự án điện gió Fengmiao 1 được chế tạo tại bãi cảng của PTSC M&C ở Vũng Tàu. Sau khi được lắp đặt ngoài khơi Đài Loan vào tháng 8/2026, trạm đã được đóng điện trong tháng 10/2026.

Chân đế trạm biến áp cho trang trại gió 495 MW giữa eo biển Đài Loan

Ngày 22/4/2026, tại bãi chế tạo của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) ở Vũng Tàu, chân đế của trạm biến áp ngoài khơi dự án điện gió Fengmiao 1 hoàn thành và được kéo lên sà lan. Trước đó 11 ngày, hệ cọc đi kèm đã được xuất xưởng. Theo PTSC M&C, tổng khối lượng kết cấu đã chế tạo và xuất xưởng vượt 8.000 tấn.

Fengmiao 1 là trang trại điện gió ngoài khơi công suất 495 MW, nằm cách thành phố Đài Trung khoảng 36 km về phía bờ tây Đài Loan (Trung Quốc). Dự án do quỹ đầu tư hạ tầng Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) của Đan Mạch sở hữu, gồm 33 tua-bin Vestas công suất 15 MW mỗi chiếc. Toàn bộ điện của trang trại được gom về một trạm biến áp ngoài khơi đặt trên chân đế bốn chân, rồi truyền vào bờ qua cáp ngầm. Năm 2023, liên danh giữa Semco Maritime (Đan Mạch) và PTSC M&C đã trúng hợp đồng EPC cho trạm biến áp này.

Tại lễ xuất xưởng, ông Đặng Minh Hải, Giám đốc dự án của PTSC M&C, cho biết chân đế Fengmiao 1 hiện là chân đế trạm biến áp ngoài khơi dùng công nghệ HVAC (truyền tải điện xoay chiều cao áp) sâu nhất thế giới. Phía chủ đầu tư cũng có mặt tại buổi lễ. Ông Karl Gebrael, đại diện chủ đầu tư, nói rằng những gì dự án đạt được “không chỉ là thép và kết cấu”.

Làm xuyên Tết, xong sớm một tháng

Theo PTSC M&C, việc chế tạo và xuất xưởng chân đế cùng hệ cọc được lập kế hoạch trong 11 tháng, nhưng hoàn thành sớm hơn một tháng. Công trường duy trì hơn 200 công nhân, kỹ sư và giám sát làm việc suốt ngày đêm, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán. Doanh nghiệp cho biết dự án đã đạt hơn 2,4 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn gây mất ngày công. Vào thời điểm chân đế rời xưởng, tổng tiến độ EPC của gói thầu đã vượt 95%.

Sau chân đế là khối thượng tầng, phần chứa máy biến áp và hệ thống điện của trạm. Theo Offshore Wind, khối thượng tầng nặng 3.400 tấn được xuất xưởng vào cuối tháng 7/2026. PTSC M&C cho biết sản phẩm “được bàn giao đúng tiến độ với hơn 2,5 triệu giờ công không có tai nạn mất ngày công”. Theo Semco Maritime, trong liên danh, đối tác Đan Mạch chịu trách nhiệm phần kỹ thuật điện và cơ khí của trạm, từ thiết kế, mua sắm đến chạy thử. Một phần thiết bị cao và trung thế được chuyển giao theo thỏa thuận nội địa hóa của Đài Loan, và liên danh phải dành 50% số giờ kỹ thuật cho kỹ sư Đài Loan.

Lắp đặt giữa biển và đóng điện tháng 10/2026

Sau khi rời Vũng Tàu, cả hai khối kết cấu được đưa tới vị trí dự án ngoài khơi Đài Loan. Theo Offshore Wind, trong tháng 8/2026, CSBC-DEME Wind Engineering (CDWE) dùng tàu cẩu hạng nặng Green Jade để lắp chân đế và khối thượng tầng. Nhà thầu Bỉ Jan De Nul sau đó kéo hai tuyến cáp xuất tuyến vào trạm, hoàn tất kết nối cáp ngoài khơi.

Trạm biến áp được đóng điện trong tháng 10/2026. Ngày 13/11/2026, Offshore Wind đưa tin hệ thống truyền tải của Fengmiao 1 đã hoạt động đầy đủ, trong khi việc lắp móng cho các tua-bin vẫn đang tiếp diễn theo các cửa sổ thời tiết. Theo chủ đầu tư, trang trại dự kiến hòa lưới vào cuối năm 2027.

Từ Changhua, Hai Long đến Formosa 4

Fengmiao 1 không phải hợp đồng điện gió ngoài khơi đầu tiên của PTSC tại Đài Loan. PTSC đã hoàn thành và bàn giao 33 chân đế cho dự án Greater Changhua 2b&4 của Ørsted trong năm 2025, với giá trị khoảng 300 triệu USD. Cũng với Semco Maritime, PTSC M&C đã xuất xưởng khối thượng tầng hai trạm biến áp cho cụm dự án Hai Long 2 và Hai Long 3, tổng công suất trên 1 GW, lần lượt vào tháng 4/2024 và tháng 3/2025. Tháng 9/2025, liên danh ký tiếp hợp đồng trạm biến áp cho dự án Formosa 4 công suất 495 MW, và đã bắt đầu chế tạo từ đầu năm 2026.

Mới đây, ngày 13/11/2026, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) cùng đối tác liên danh SEMCO Maritime A/S đã ký kết Hợp đồng Thiết kế, Mua sắm và Thi công (EPC) trạm biến áp ngoài khơi (OSS) thuộc Dự án Điện gió ngoài khơi Fengmiao 2, công suất 600 MW.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh thu thuần quý 3 đạt 10.579 tỷ đồng, tăng gần 10%. Lợi nhuận gộp đạt 1.018 tỷ đồng, tăng 64%, nâng biên lợi nhuận gộp từ khoảng 6,4% lên 9,6%. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 341 tỷ đồng, tăng 2%. Lũy kế 9 tháng, PTSC ghi nhận doanh thu thuần 27.852 tỷ đồng, tăng 21%, và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025.